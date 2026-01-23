現實版《捉智雙雄》　加國男扮機師搭數百次霸王機　曾圖坐駕駛艙

簡直是現實版《捉智雙雄》！一名加拿大男子假冒機師身分獲取數百次免費航班，在巴拿馬被捕後引渡回美國受審。美國檢方指出，這名男子不僅詐騙多家航空公司，甚至曾要求坐在駕駛艙的備用座位上。



據美國夏威夷聯邦檢察官辦公室表示，來自多倫多的波科尼克（Dallas Pokornik）於去年十月在夏威夷聯邦法院被控電信詐欺罪後，在巴拿馬被捕。這名33歲男子於當地時間週二被引渡回美國後，隨即否認一切指控。

加拿大一名男子假冒機師身分，成功騙倒航空公司搭乘免費航班。（Unsplash）

檢方公布的法庭文件顯示，波科尼克曾於2017年至2019年間擔任一家多倫多航空公司的空服員。離職後，他利用該公司的偽造員工證件，騙取原本保留給飛行員和空服員的免費機票，受害對象包括三家美國航空公司。

美國檢察官週二指出，波科尼克的行為更加大膽，他曾要求坐在駕駛艙內的「跳躍座位」（jump seat），這個位置通常僅供休班飛行員使用。然而，法庭文件並未明確說明他是否真的曾進入過飛機駕駛艙，美國檢察官辦公室也拒絕就此事發表評論。

起訴書並未具體指明受害的航空公司，僅表示它們分別位於檀香山、芝加哥和德克薩斯州沃斯堡。這三個城市分別是夏威夷航空、聯合航空和美國航空的總部所在地。《美聯社》向這三家航空公司發送電子郵件尋求回應，但截至發稿時尚未收到回覆；總部位於多倫多的加拿大航空也未回應。

夏威夷檢方表示，這項詐騙計劃持續了四年之久。美國聯邦地方法院法官於週二下令波科尼克繼續羈押。他的聯邦辯護律師拒絕對此案發表評論。

這起案件讓人聯想到電影《捉智雙雄》（Catch Me If You Can），由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演，描述法蘭克阿巴格納爾（Frank Abagnale）假冒各種身分進行詐騙的故事，其中也包括了他假扮成飛行員騙倒航空公司的部分。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】