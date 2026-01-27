有片！拖篋女亂過馬路　的士司機急煞阻悲劇　爆粗怒斥：睇X住！

大地任我行？本港多個社交平台瘋傳1條「車Cam（行車記錄）」影片，顯示有女子拖着行李箱，在路中石壆跨越3條行車線到另一邊行人路，其間有的士從後駛至，幸好及時煞停沒有釀成意外，司機就爆粗怒斥女子「睇X住啦」，而石壆上見到另1名拖篋男正打算「跟機」以同樣方式越過馬路。



片段引來網民嘩然，斥責拖篋女亂過馬路的行為，「嫌命長系列」、「明明行前少少就有斑馬線」，亦有留言擔憂發生意外，司機難以脫責，「想死都唔好害到司機」、「撞到佢又入司機數」，認為交通規例既要保障行人，亦要保障司機。



有拖篋女子跨越3條行車線到對面行人路，幸好駛至的士司機急煞阻意外，而石壆上見到另1名拖篋男正打算「跟機」以同樣方式越過馬路。（網傳影片截圖）

拖篋男女玩命式過馬路

「累X死司機系列！」網上流傳1條長約16秒的車Cam影片，畫面顯示拍攝於本周五（1月23日）下午近1時，當時片中的士在馬路上行駛，左方行人路有2名拖行李篋的女子站在巴士站，而畫面最右方則有1名拖行李篋男子，站在分隔2條行車線的石壆上。

左方行人路有2名拖行李篋的女子站在巴士站，最右方則有1名拖行李篋男子站在分隔2條行車線的石壆上。（網傳影片截圖）

拖篋女衝出馬路 的士司機急煞：睇X住啦

其間1名穿著白色外套、拖黑色行李篋的女子，只顧望的士車頭方向並衝出馬路，未有為意的士即將駛至，幸好司機響咹並及時煞停才沒把女子撞倒，司機之後對車外破口大罵：「X你老X臭X，你真係」、「睇X住啦」，女子被司機喝罵後，返回分隔2條行車線的石壆上，片段至此告終，未知該對男女和站在巴士站的2名女子是否認識。

拖黑色行李篋女子未有為意的士即將駛至，幸好司機及時煞停才沒把她撞倒。（網傳影片截圖）

女子被司機喝罵後，返回分隔2條行車線的石壆上。（網傳影片截圖）

網民斥女子害人害己：明明行前少少就有斑馬線

片段引來網民紛紛斥責女子「害人害己」，「嫌命長系列」、「呢啲急停真係會頸痛」、「明明行前少少就有斑馬線」、「拖篋仲要走3條線」、「嗰個位拖住個篋跑出嚟，名副其實趕住投胎」、「一未貪方便，呢啲咁嘅人車到佢又喺度嗌天嗌地」、「司機大哥鬧得好」。

在女子亂過馬路前方，的確設有斑馬線。（網傳影片截圖）

發生意外司機難脫責？ 網民建議修改交通規例

有人擔憂若然發生意外，司機恐怕難以脫責，「真係要X，￼撞到佢又入司機數」、「想死都唔好害到司機」、「香港早就應該修改交通規例，凡在不適當位置過馬路，被車撞到一切責任自負」。惟有留言認為，司機比途人有更大責任避免意外，「叫人睇X住，你自己睇X住先真，唔通你撞埋去自己申請」、「唔好咁勞氣！繼續有嚟，小心至上」。

（facebook／threads）