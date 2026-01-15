七人車驚險切線車cam片瘋傳！片主扭軚閃避反遭指責　網民：1823

惡人先告狀？網上有車cam（行車記錄儀）拍到驚險畫面，顯示有私家車駛經油麻地果欄對開的公路時，在兩條路的分隔位置突有七人車於影線強行切入，最終未能成功，惟2車幾乎相撞，場面十分驚險。



據車 cam片主透露，該輛七人車的女司機竟鬧反他胡亂切線，片主是決定在網上公開片段作出公審，不少網民直斥七人車司機不對，「盲人揸車系列」、「乜都唔好講，1823」。



片主駕駛期間，見到路面左邊有貨車停泊及放有大量貨物。（Facebook＠「車cam L（香港群組）」影片截圖）

右下角拍到右邊有七人車正想切影線爬頭。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

七人車切影線想強行爬頭

有男網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，可見車cam片主正駕車由翱翔道轉入渡船街，右邊有1輛七人車一同轉彎，片主駕駛期間見到左邊路面有貨車停泊在上落貨，導致路變得極窄，但七人車卻在右邊分隔路面的影線位置想強行切線爬頭，最終雖失敗，但2車幾乎相撞，十分危險。

車cam拍到驚險一幕，片主指他詢問七人車的女司機，「落車問你咩事？你仲可以話返我胡亂cut線！高手」，於是決定在網上公開影片，讓網民評理以便公審對方。

片主的車尾車cam看到七人車想從影線強行切入爬頭。（Facebook＠「車cam L（香港群組）」影片截圖）

片主的車尾車cam看到七人車想從影線強行切入爬頭，但最終未能成功。（Facebook＠「車cam L（香港群組）」影片截圖）

七人車最終未能成功爬頭，只能跟在片主身後，但2車幾乎相撞，十分驚險。（Facebook＠「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：1823

不少網民大鬧七人車的女司機離譜，「盲人揸車系列」、「呢啲人，唔撞過唔會知錯」、「香港地做乜都最緊要無恥就得㗎喇」、「呢種心理質素，真心佩服」。