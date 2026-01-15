七人車驚險切線車cam片瘋傳！片主扭軚閃避反遭指責 網民：1823
撰文：喬納森
出版：更新：
惡人先告狀？網上有車cam（行車記錄儀）拍到驚險畫面，顯示有私家車駛經油麻地果欄對開的公路時，在兩條路的分隔位置突有七人車於影線強行切入，最終未能成功，惟2車幾乎相撞，場面十分驚險。
據車 cam片主透露，該輛七人車的女司機竟鬧反他胡亂切線，片主是決定在網上公開片段作出公審，不少網民直斥七人車司機不對，「盲人揸車系列」、「乜都唔好講，1823」。
七人車切影線想強行爬頭
有男網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，可見車cam片主正駕車由翱翔道轉入渡船街，右邊有1輛七人車一同轉彎，片主駕駛期間見到左邊路面有貨車停泊在上落貨，導致路變得極窄，但七人車卻在右邊分隔路面的影線位置想強行切線爬頭，最終雖失敗，但2車幾乎相撞，十分危險。
車cam拍到驚險一幕，片主指他詢問七人車的女司機，「落車問你咩事？你仲可以話返我胡亂cut線！高手」，於是決定在網上公開影片，讓網民評理以便公審對方。
網民：1823
不少網民大鬧七人車的女司機離譜，「盲人揸車系列」、「呢啲人，唔撞過唔會知錯」、「香港地做乜都最緊要無恥就得㗎喇」、「呢種心理質素，真心佩服」。
