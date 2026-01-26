強制巴士戴安全帶｜乘客：多了長者選站立　網民憂：急煞車齊送院

巴士安全帶新法例於1月25日正式生效，乘客坐巴士時若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法，最高可被罰款5,000元及監禁3個月。有巴士乘客昨日（25日）於網上發文表示，乘車時留意到多了長者寧願站立也不坐下，免卻要扣安全帶的不便。



有網民猜測，長者可能搭短途車故選擇乾脆不坐，或不夠力拉出安全帶，「2蚊人最大敵人：安全帶，成日搭兩個站落車嗰啲真係唔使坐啦」 、「係被迫選擇唔坐，因部分老人家唔夠力拉出安全帶，遲早出事」。有網民就擔心長者平衡力較弱，肌力不足，若巴士突然急煞，站立的長者大機會跌倒，「急煞車大家齊齊送院檢查」。



該巴士乘客1月25日於Threads發文發相表示，「多咗老人家企位，大家健康咗」。照片見到，1輛城巴內，1男1女長者站在輪椅位扶着扶手，未有選擇坐下。

巴士乘客：多長者選站立 網民憂：急煞車齊送院

帖文引來網民指出，「短程真係企下好過冇啦啦跌五千，區內短程正常車很密」、「證明關愛座係冇X用，低估老友記」、「一講到錢，老友記精甩尾」、「搞到老人家唔敢坐，擾民」、「以後上巴士反而多咗空位」、「遲下企位仲多人過爭坐位」。

