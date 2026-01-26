臘八節｜農曆年前最後轉運時機　3事招財積福　犯這禁忌恐衰整年

農曆春節將近，除了忙著採買年貨，其實在過年前還有一個不可忽視的重要日子「臘八節」。



2026年的臘八節落在公曆1月26日（農曆十二月初八），這一天不僅是傳統祭祖的時刻，也被視為除舊布新、轉換運勢的關鍵節點。民俗上認為，臘八節象徵正式進入「過年倒數」，把握這天進行祈福與整理，有助於為新一年提前鋪好好運基礎。

臘八節的由來與佛教文化密切相關，根據「全國宗教資訊網」指出，相傳這天是釋迦牟尼佛在菩提樹下修行成道的日子，因此又被稱為「佛陀成道日」。在佛教傳入之前，古人也會於臘月祭祀祖先與神明，感謝一年收穫並祈求來年順遂。隨著時間演變，臘八節逐漸融合祭祖與佛教意涵，成為春節前向神佛、祖先祈願的重要節日。

除了做對的事，也要避開地雷。臘八節習俗禁忌包括：

不宜回娘家，傳統觀念認為會影響娘家運勢，可改以電話問候表達心意；

不宜搬家或動土，寒冬期間驚擾神靈且不利施工；

不宜爭吵，這天講究和氣致祥，多說好話、多行善事，才能為新的一年累積福氣。



遵守這些禁忌，可避免破壞當天的吉祥能量。

想要好運到，專家建議把握臘八節的3大開運法：

一、吃臘八粥，這是最簡單也最重要的儀式，象徵五穀豐登、圓滿與健康；

二、祭祀祖先，向祖先報告「春節快到了」，祈求平安順遂；

三、年前大掃除，將家中晦氣與廢物一掃而空，為新年騰出祥瑞空間。



把握臘八節這個轉運日，用最簡單的方式為2026年開啟好兆頭。

