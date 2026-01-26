臘八節｜農曆年前最後轉運時機 3事招財積福 犯這禁忌恐衰整年
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
農曆春節將近，除了忙著採買年貨，其實在過年前還有一個不可忽視的重要日子「臘八節」。
2026年的臘八節落在公曆1月26日（農曆十二月初八），這一天不僅是傳統祭祖的時刻，也被視為除舊布新、轉換運勢的關鍵節點。民俗上認為，臘八節象徵正式進入「過年倒數」，把握這天進行祈福與整理，有助於為新一年提前鋪好好運基礎。
臘八節的由來與佛教文化密切相關，根據「全國宗教資訊網」指出，相傳這天是釋迦牟尼佛在菩提樹下修行成道的日子，因此又被稱為「佛陀成道日」。在佛教傳入之前，古人也會於臘月祭祀祖先與神明，感謝一年收穫並祈求來年順遂。隨著時間演變，臘八節逐漸融合祭祖與佛教意涵，成為春節前向神佛、祖先祈願的重要節日。
除了做對的事，也要避開地雷。臘八節習俗禁忌包括：
不宜回娘家，傳統觀念認為會影響娘家運勢，可改以電話問候表達心意；
不宜搬家或動土，寒冬期間驚擾神靈且不利施工；
不宜爭吵，這天講究和氣致祥，多說好話、多行善事，才能為新的一年累積福氣。
遵守這些禁忌，可避免破壞當天的吉祥能量。
想要好運到，專家建議把握臘八節的3大開運法：
一、吃臘八粥，這是最簡單也最重要的儀式，象徵五穀豐登、圓滿與健康；
二、祭祀祖先，向祖先報告「春節快到了」，祈求平安順遂；
三、年前大掃除，將家中晦氣與廢物一掃而空，為新年騰出祥瑞空間。
把握臘八節這個轉運日，用最簡單的方式為2026年開啟好兆頭。
延伸閱讀：4大生肖2026年財運極佳 屬狗正財偏財一起旺 錢途大開資產翻倍
+12
唐綺陽預測2026年12星座整體運勢 天秤婚姻受考驗！2星座財運佳2026年運程｜5星座新年後事業財運最強 單身雙子座桃花同樣多升職別靠許願！心理學揭顯化加原子習慣 3招助你2026加薪馬年運程｜2026年「開局最順4生肖」 屬兔有望遇貴人職場現轉機
延伸閱讀：
尾牙不是吃飯而已！命理師曝「三層轉運法」12生肖吸金關鍵一次看
有人爽翻、有人硬撐！2026「烈火煉金」最慘最旺生肖是誰？開運物全公開
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】