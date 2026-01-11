唐綺陽預測2026年12星座整體運勢　天秤婚姻受考驗！2星座財運佳

大家的2025年是不是覺得活得很沉重、到處都是暗湧？別擔心，台灣命理師唐綺陽老師發話了：2026年將是節奏極快、非常嗨的一年！唐老師點出，2026是火象能量大爆發的一年。所有被壓抑的情緒、計劃都會在這一年破繭而出。簡單來說，這就是一個「種瓜得瓜，速度翻倍」的一年！



隨着土星和海王星雙雙進入白羊座，2026是一個個人主義覺醒的時代。大家會從「想做不敢做」變成「管他的，先做了再說」！趕快來看看你的星座在2026的生存指南，記得先看上升，再看太陽哦！

白羊座、獅子座、射手座（人馬座）

【火象星座：站上C位，火力全開】



事業：你們是2026的主角！白羊有轉型壓力但名聲大噪；獅子適合跨界出海；射手創意大爆發。

感情：桃花極旺！白羊易有宿命感戀情；射手戀愛運最強，單身的朋友脱單幾率極高。

財運：財隨名來，名氣越響錢越多。獅子要注意大進大出，別為了面子刷爆卡。

健康：重點防範過勞和運動損傷，火氣大容易引發皮膚或頭痛問題。

雙子座、天秤座、水瓶座

【風象星座：人脈變現，溝通為王】



事業：雙子會嘗試極怪的新行業；天秤要處理複雜的合作關係；水瓶則是自媒體和銷售的王者。

感情：走朋友變戀人路線。天秤的婚姻面臨考驗，不合適的會快刀斬亂麻。

財運：財運來自訊息差。水瓶和雙子只要消息夠靈通，能賺到第一桶金。

健康：注意呼吸道和神經系統。腦子動太快容易失眠，記得學會斷網。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

【水象星座：清醒覺醒，實幹致富】



事業：雙魚終於從白日夢裏清醒，開始追求實績；巨蟹會被推上領導位；天蠍則是職場救火員。

感情：偏向務實。巨蟹容易有辦公室戀情；雙魚會考慮對方的經濟條件，不再只看浪漫。

財運：2026的財源王！雙魚和天蠍正財運極佳，辛苦耕耘終獲暴利。

健康：情緒直接影響腸胃。尤其是巨蟹，心情不好胃就痛，要學會情緒排毒。

金牛座、處女座、摩羯座（山羊座）

【土象星座：穩打穩紮，後方收割】



事業：金牛生活重回軌道；處女座化身幕後Boss操盤；摩羯重心轉向內部建設或房產。

感情：追求安定感。摩羯想結婚的念頭很強；金牛更看重生活品味的契合。

財運：不動產運勢佳！摩羯適合看房，處女座有偏財或合夥分紅。

健康：注意骨骼和新陳代謝。金牛要小心因為壓力食導致的體重失控。

命理師特別叮囑：2026避坑小帖士

別再等了：2026能量走得很快，猶豫就會敗北。

建立個人品牌：無論你在什麼行業，2026都是看臉、看名聲的時代。

斷舍離：那些拖累你的人事物，在這一年必須狠心切斷，才能騰出位置給好運。

唐老師說，2026是個想要就去做的年份。你準備好迎接屬於你的馬年能量了嗎？趕緊艾特你的閨蜜一起來對號入座！

