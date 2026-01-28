將軍澳山坡驚現野豬食油炸鬼！影片瘋傳震撼網民：餵飼係害佢哋！

非法餵飼野生動物最高可被判監1年！有將軍澳居民日前路經一處山坡時，赫然發現有兩隻野豬正在吃泥地上一堆油炸鬼，其中1隻更兩度與他對望，但未有懼怕人類立即逃離，繼續慢慢聞嗅油炸鬼及叼着離開，該居民拍下了照片及影片於網上分享。



網民留言笑說「邊個畀油炸鬼，畀埋豆漿」、「食完喉嚨痛！」、「可能會被老鼠食咗一半」，亦有網民認真指出「請不要餵食野外動物」、「邊個餵佢哋即係害佢哋」。



有將軍澳居民日前路經一處山坡時，赫然發現有兩隻野豬正在吃泥地上一堆油炸鬼。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

該將軍澳居民1月22日於facebook群組「將軍澳主場」發文貼出野豬吃油炸鬼的照片影片，打趣道「伙記叫多1碗白粥」。

將軍澳山坡驚現野豬食油炸鬼

影片見到，山坡一處泥地上有大堆油炸鬼，疑有人故意丟棄在山坡餵飼野生動物，兩隻野豬徘徊並哄近嗅一嗅，其間有隻兩度與樓主對望，接着該隻野豬叼着1條油炸鬼離開。

該將軍澳居民發文打趣道，「伙記叫多1碗白粥」。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

如何預防野豬滋擾？

漁護署網站提到，有些野豬會走到民居或市區覓食，導致滋擾及破壞草地或其他個人財產。要減少野豬的滋擾，可採取以下措施：

切勿餵飼任何野生或流浪動物，野豬會被因餵飼而留下的食物吸引走到餵飼地點附近覓食；

妥善處理户外的垃圾或使用可防止被動物翻倒的垃圾箱，以減少吸引野豬的食物來源；及

建立堅固的圍欄或電網保護草地或農作物，或使用紅外線感應聲頻或照明系統等措驅趕野豬。

影片見到，山坡一處泥地上有大堆油炸鬼，兩隻野豬徘徊並哄近嗅一嗅。（fb群組「將軍澳主場」影片截圖）

有隻野豬兩度與樓主對望。（fb群組「將軍澳主場」影片截圖）

如遇到野豬時，應該怎樣處理？漁護署教6大方法：

如遇到野豬時，應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們；

請勿接觸野豬，包括幼豬；

如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進；

不應用物件拋向或驅趕野豬，以免挑釁野豬而發生危險；

不要困住野豬或阻擋牠們的去路；及

如受野豬滋擾，可致電1823電話中心通知漁護署跟進，如情況緊急，應立刻致電999報警求助。

野豬叼着1條油炸鬼離開。（fb群組「將軍澳主場」影片截圖）

非法餵飼野生動物刑罰是什麼？

根據香港法例《野生動物保護條例》（第170章），非法餵飼野生動物（包括野豬、猴子及野鳥）可被處定額罰款5,000元或者被檢控，最高刑罰為罰款10萬元及監禁1年。