紅磡巴士迷衝出馬路影特別路線車！車內外視角片曝光　網民斥危險

巴士迷為拍照衝出路面，妄顧自身及道路使用者安全！網上流傳影片，在紅磡海底隧道出口康莊道巴士站對開，有多名巴士迷為拍攝由九巴及城巴聯營的118R特別路線巴士，以及特別的馬年生肖主題車身而衝出馬路，其中1名穿紫色外套男生更在巴士仍未停定時，於馬路中心及車頭旁奔跑，彷彿在跟巴士賽跑，險象環生。



網民留言批評相關行為，直斥「又衝出馬路影車」、「唔扣安全帶會危險過呢啲行為？捉呢啲巴X罰錢好過啦」、「雖然我間唔中會影巴士，但係都唔會衝出馬路啊大佬，一嚟唔安全，二嚟會俾警察拉，第三塞住晒條馬路」。



網上流傳影片，多名巴士迷為拍攝由九巴及城巴聯營的118R特別路線巴士，在紅磡康莊道巴士站對開衝出馬路，場面十分危險。（Threads@hk.bagau.news）

該群巴士迷拍攝九巴及城巴聯營的118R特別路線巴士，而車身為馬年生肖主題。（Threads@hk.bagau.news）

為配合1月24及31日於小西灣運動場舉行的香港超級聯賽賽事，九巴及城巴聯營開辦118R特別路線，從小西灣運動場開往旺角，於賽事完結約15分鐘後開出。

巴士迷紅磡衝出馬路拍攝118R特別路線

Threads專頁「hk.bagau.news」於1月24日發佈2則帖文及影片，分別寫道「同架車鬥快」、「架車好特呀衝衝衝！」。

穿紫色外套的男生在巴士仍未停定時，於馬路中心及車頭旁奔跑。（Threads@hk.bagau.news）

巴士「埋站」後，多名巴士迷隨即衝出馬路，於車頭前舉機拍攝。（Threads@hk.bagau.news）

車內外視角影片曝光 網民斥危險

影片見到拍攝地點為紅磡康莊道「海底隧道巴士轉乘站」，1名穿紫色外套男生在巴士仍未停定時，於馬路中心及車頭旁奔跑，彷彿在跟巴士鬥快。至巴士「埋站」後，多名巴士迷隨即衝出馬路，於車頭前舉機拍攝，聽到有男聲大喊「快啲呀喂！」。

另有網民留言貼出該班118R巴士車內視角影片，巴士仍行駛時聽到乘客大呼「哇，好多人喎」，至大批巴士迷衝出馬路，乘客立即高呼「哇，想點呀」。許多網民直斥衝馬路拍攝巴士的行為，比起乘巴士不佩戴安全帶更危險，認為更應正視及設法禁止。

穿紫色外套男生率先衝出馬路。（Threads@shine620628）

巴士「埋站」後，多名巴士迷隨即衝出馬路，於車頭前舉機拍攝。（Threads@shine620628）

巴士迷快速跑回行人路。（Threads@shine620628）