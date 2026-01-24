無樂悠咭用2元優惠！巴士大嬸入$2車長停車追數　乘客鬧：落去啦

市民必須使用樂悠卡才能享用2元乘車優惠！網上日前流傳影片，1名大嬸乘搭巴士時，在未使用樂悠咭情況下投入2元硬幣，車長發現後停車到上層「追數」，她不滿斥「又叫我走落去」，但對為何不用樂悠咭付車資卻支吾以對。車長解釋在司機位已兩度提醒「樂悠咭剩係八達通先至畀2蚊，現金係半價」。最終眾多乘客開聲要求大嬸補錢，更全車人大喊「落去啦」。



目擊乘客透露，大嬸返回座位後繼續和乘客辯駁，過程中「自爆咗自己未到60歲」，即根本未能享用2元乘車優惠。網民大讚「車長做得好」，直斥部份人濫用乘車優惠，「畀唔夠錢，司機真係可以唔開車」。



巴士車長停車後走到上層，要求1名只入2元硬幣的女乘客補付車資。（Threads@3.14159265359__________）

大嬸入2元硬幣 車長停車到上層追數

有巴士乘客在Threads發帖，指有1名大嬸入2元硬幣上車，「用現金2蚊扮長者跟住側側膊，俾個車長發現咗唔肯落車，成架車停咗」，她最終補回半價車資，「俾咗$5跟住繼續開車」。

大嬸不滿車長要求她即時到樓下補錢，表示自己手持重物。（Threads@3.14159265359__________）

大嬸不滿：又叫我走落去咁

影片所見，當時巴士正駛向深水埗白楊街，身穿綠色外套的大嬸坐在上層近樓梯位置，車長走到她身旁，大嬸表示「咁誇張，又叫我走落去咁，陣間我先畀你都得啫」，車長表示她可以將袋子放在座位再到樓下補錢。大嬸繼續問「點解」，車長無奈指「你宜家浪費你嘅時間」，希望大嬸先到樓下補錢。大嬸旁邊的乘客表示：「司機已經停咗車畀你㗎啦，頭先我已經解釋咗畀佢聽，係得卡先有優惠。」大嬸表示：「唔係呀，我真係……我唔知個八達通係咪真係……」

車長：現金係半價 已在司機位兩度解釋

有乘客反駁大嬸「點會唔知啫，唔知咪唔好上車囉」，司機表示「唔使唔知，我宜家同你解釋，樂悠咭剩係八達通先至畀2蚊，現金係半價」。這時大嬸終於站起身，稱「你唔使咁乜嘢啦」，司機稱自己已在司機位兩度作出提醒，有望她補入車資，大嬸搖擺自己的紫色和綠色袋子，表示自己拿住重物。

全車乘客叫：落去啦 疑自爆「未到60歲」

上層的乘客起哄，不滿大嬸「阻住成車」，紛紛大叫「唔好阻住大家」、「畀啲返工嘅繼續坐啦」、「幫幫忙，落去唔該晒」，更全車大叫「落去啦」。最終在群眾壓力下，大嬸終於放低其中一個袋子跟司機到下層。

樓主又大爆，大嬸補錢後回去「繼續同啲乘客辯駁」，對話間竟「自爆咗自己未到60歲」，懷疑對方濫用長者優惠。

多名乘客起哄，要求大嬸到樓下補錢，批評她阻礙巴士開出。（Threads@3.14159265359__________）

樓主指，大嬸返回和乘客爭論時，透露自己未滿60歲。（Threads@3.14159265359__________）

網民讚車長做得好：點醒班人

網民紛紛向車長點讚，認為他已細心解釋，同意他應「揸正嚟做」，「車長做得好」、「車長萬歲」、「好有趣，司機有責任要提你，無帶卡，唔代表你可以俾2蚊，唔該你合作…… 點醒班人，如果唔係點解張卡要記名？？俾唔夠錢 司機真係可以唔開車」。

不少人批評部份人濫用2元乘車優惠，「成日以為入$2 就得，人哋講到明，使用樂悠咭先享有$2，政府補貼畀巴士公司，無卡一律收返半價/全價」、「2蚊樂悠咭係香港政府 （納稅人）補貼車資， 香港市民 60歲以上福利， 所以必須登記！」

自2024年8月25日，60歲以上香港居民必須使用樂悠咭才可享用2元乘車優惠。咭上印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張，便利公共交通營辦商檢查時作資格證明。