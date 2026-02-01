巴士上層乘客無法下車！圍罵司機「飛站」：你責任　司機咁做獲撐

乘搭巴士無法下車是司機還是乘客責任？有女乘客於社交平台Threads發布影片，批評觀塘區有城巴司機「飛站」，指當時她與多名乘客在上層走落樓梯時，司機突然開車，導致她「差啲喺上層跌咗落去」，亦有十多名乘客無法下車。影片見到，多名乘客圍罵駕駛中的司機，斥責「車都唔X識揸」，司機反駁有「埋站」及打開車門，惟乘客反問「咁點解我落唔到車啊？嗰啲係咪你責任啊？」，司機回應「我點知啫」。影片最後巴士駛到下一個車站，惟乘客不滿繼續拍攝司機資料及「大頭」，批評「黐線巴士佬」。



事件引來網民爭議，有人認為司機不當，「離晒譜」、「直接打去運輸處投訴」；但亦有大批網民從影片發現疑點，質疑是否乘客沒按「落車鐘」或太慢下車所致，「唔撳鐘司機同你哋玩通靈落車咩？」、「呢個司機我搭了幾年都無問題喎。成班人自己做錯就搵人罵，真係有病」、「下次撳返鐘，早少少落定下面啦」。



城巴回覆《香港01》表示，正調查1宗顧客投訴事件，初步資料顯示，1輛619號線巴士1月20日晚上約9時，在觀塘裕民坊巴士站停站上落客後，部份乘客反映未能下車，城巴正循車長駕駛態度及待客態度等方面嚴肅跟進事件，並就事件對乘客行程受阻表示歉意。城巴又說，根據規定，全港所有專營巴士車長均為本地居民。



「黐線巴士佬！」該女乘客於Threads發布多段影片，指1月20日晚上9時許乘搭城巴時，司機在觀塘裕民坊「飛站」。她憶述當時在巴士上層，與多名乘客落樓梯時，司機突然「閂門開車」，導致她「差啲喺上層跌咗落去（真係勁危險）」，然後走到下層，發現有十多人無法下車，「全部乘客都鬧緊個司機冇開門」。

城巴上層乘客無法下車 斥司機「飛站」：車都唔X識揸！

影片見到，當時司機正駕駛巴士前往港鐵牛頭角站，有1名男乘客站在司機位旁邊喝斥司機「我就實投訴你㗎喇！」。司機回應後，男乘客指「你唔好叮唔叮啦，你問下後面啲乘客啦！你睇下幾多人X你！你睇下後面幾多人未落車啊，無端端會X你咩！乜嘢叫做埋站你都未識」，另1名男乘客亦批評「X你老X，冚家未落車！車都唔X識揸！」，司機聞言表示可以投訴。

司機指有埋站開車門 乘客：我落唔到車係咪你責任啊？

男乘客之後質問「你啱啱個站有無埋站啊，咁多人X你！」，司機強調有「埋站」及打開車門，「我點知你啫，咁我事實有埋站，車門有打開」。男乘客反問「咁點解我落唔到車啊？」，司機回答「我點知啫」，男乘客反嗆「嗰啲係咪你責任啊？」，司機則重申「有開門」。

女乘客狙擊司機：真係唔識揸車

影片最後，巴士駛到牛頭角站，司機表示可以向公司投訴，「睇到車CAM㗎喇」，而男乘客揶揄司機後下車，惟有女乘客斥「司機真係唔識揸車」，繼續拍攝司機資料及「大頭」。另1段影片見到，女乘客已下車，司機開車離去。

網民爭議：司機不當 vs 乘客沒按「落車鐘」太慢下車

影片引起兩派爭議，有人認為司機不當，「恐怖」、「離晒譜」、「直接打畀去運輸處投訴」。

不過亦有大批網民從影片發現疑點，質疑是否乘客沒按「落車鐘」或太慢下車所致，「唔撳鐘司機同你哋玩通靈落車咩？」、「明明下個站落，係要上個站啲人未落晒就彈起身喺度慢慢典」、「裕民坊呢個站好難講，分分鐘真係我以為你撳你以為我撳，真係要睇片」、「樓主，和成班乘客都無按鐘落車喎。如果有按鐘一定有紅燈。成班人咁都有得罵？ 呢個司機我搭了幾年都無問題喎。成班人自己做錯就搵人罵，真係有病」、「飛站嘅意思係直行直過，又點開門又閂？」、「千錯萬錯都係巴士佬錯」。不過有網民反駁，「話條片冇燈冇鐘嘅真係得啖笑，落咗車就唔會鬧司機啦」。

騷擾司機可罰款及監禁

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人，均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力。任何人無合理辯解而違反，即屬犯罪，可罰款5,000元及監禁6個月。

