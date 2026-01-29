110歲人瑞嫲嫲生日！港男：家有個寶　網民祝福：民初走到AI時代

香港向來是長壽之都，2021年人口普查顯示，全港百歲或以上人瑞超過1.1萬人。有男生於網上發文分享，他的嫲嫲生於1916年，今年1月28日迎來110歲生日，不過由於當年登記身分證用了農曆計算，嫲嫲真正的西歷生日其實是在3月1日。男生透露，雖然嫲嫲年紀老邁，但身體尚算健康，腦袋非常清晰，只是聽力退化比較嚴重，又形容是「屋企有個寶」。



帖文旋即引起熱議，不少網民留言祝賀樓主的嫲嫲「生日快樂」之餘，更多人驚訝其嫲嫲十分長壽，有網民借用近日翻紅的TVB劇集《名媛望族》江美儀的1句對白笑言，「即係比大姐係來自書香世家、二姐係前清格格、我阿爸係銀行家仲要來得前」，亦有網民笑說是另類「10後」，形容百歲人瑞是「從民初走到AI時代」。



根據安老事務委員會網站資料，為表達對百歲長者的敬意，勞工及福利局局長和安老事務委員會主席每年均會分別向年屆百歲的本港居民發出祝壽賀函和賀咭，並在他們105歲和其後的壽辰繼續發出賀函和賀咭。《香港01》已就此向勞福局查詢，正等候回覆。



有男生於網上發文分享，表示他的嫲嫲於1916年出生，於1月28日迎來110歲生日。（Threads@fattmong85）

有男生1月28日於Threads發文分享長者的身份證，留言表示「我嫲嫲，今日官方生日–110歲」。男生透露，嫲嫲當年登記身分證時用了農歷正月廿八，故理論上嫲嫲真正西歷生日是1916年3月1日。

110歲人瑞嫲嫲生日 男生：屋企有個寶

男生表示，雖然嫲嫲年紀老邁，「但可幸佢身體尚算健康，係聽力退化比較嚴重，但係腦袋非常清晰」，並分享嫲嫲「好養生，飲食好清淡，同埋生活冇乜壓力」、「我嫲嫲個樣其實好慈祥，同埋比起一般嘅人，佢應該真係冇乜捱過苦」、「打仗嘅時候，好似係喺澳門」，而嫲嫲亦無「紮腳」（即「纏足」，古代女子用布把腳包裹縮小）。

男生亦笑言，「我哋祖籍潮州，唔係滿人，冇資格做格格」，又說，「難得屋企有個寶，反思自己真係唔夠珍惜，要多啲去探佢先得！」。

男生接受《香港01》訪問時表示，由於身分證上的生日非嫲嫲真正生日，故1月28日家人並無與嫲嫲慶祝生日。（Unsplash圖片）

男生受訪：非真正生日故無慶祝

帖文吸引了63萬次瀏覽及逾千則留言，男生接受《香港01》訪問時表示，「呢1個post嘅反應完全超越我預期」，又說由於身分證上的生日非嫲嫲真正生日，故1月28日家人並無與嫲嫲慶祝生日，暫未決定3月時會否慶祝。

有網民借用近日翻紅的TVB劇集《名媛望族》江美儀的1句對白笑言，「即係比大姐係來自書香世家、二姐係前清格格、我阿爸係銀行家仲要來得前」。（《名媛望族》劇集畫面截圖）

熟悉歷史網民：嫲嫲經歷咗一二次世界大戰

有熟悉歷史的網民留言指出，「In case大家唔清楚110歲係咩概念，當年（樓主）嫲嫲出世嗰陣，溥儀仲有清宮優待條件，喺紫禁城做緊皇帝，袁世凱復辟，孫中山仲未真正革命成功，當時總督係Francis May（梅含理），3歲嗰陣係司徒拔，然後嫲嫲經歷咗一二次世界大戰、國共內戰etc」。

許多網民留言祝福婆婆身體健康，表示「110歲好難得，真係要陪多啲，年紀咁大隨時瞓着咗就返去，我爺爺當年103係咁樣走，anyway，祝婆婆龍馬精神、身壯力健！」、「要多啲探下，聽下佢講下故仔（歷史）」、「幻想下 2016出世嘅小朋友，活到2116年個世界係點」，有網民提醒「記得記得一定要買防跌的護具，出入一定要有人24小時扶住」。

根據安老事務委員會網站資料，為表達對百歲長者的敬意，勞工及福利局局長和安老事務委員會主席每年均會分別向年屆百歲的本港居民發出祝壽賀函和賀咭，並在他們105歲和其後的壽辰繼續發出賀函和賀咭。（資料圖片）

政府會向百歲港人發祝壽賀咭

市民如欲提名年屆百歲或以上的長者收取祝壽賀函和賀咭，需親臨或聯絡18區民政事務處民政諮詢中心、社會福利署各區福利辦事處、香港房屋委員會各公共屋邨辦事處（只適用於香港房屋委員會轄下公共屋邨居民）任何1個辦事處，提供有關長者的身份證明文件副本，以辦理提名手續。

（Threads@fattmong85）