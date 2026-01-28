男生煮番薯糖水驚見藍湯水！網民：巫婆老火湯　落2種汁液可補救

提早大半年過萬聖節？有男生於網上發文分享，有天他打算煮碗番薯糖水加湯圓，詎料煮出來的湯水顏色竟是藍色，他大為一驚，隨後才發現原來是用錯一樣食材所致，並笑說「啲水一定要飲埋佢」。



網民笑言，「哇大佬，你煲嘢……」、「巫婆毒藥色」、「巫婆的老火湯」、「成個地獄料理咁」、「到Halloween（萬聖節）可以再整」，有網民就教路可用2種汁液將湯水顏色救回來。



有男生於網上發文分享，他有日打算煮碗番薯糖水加湯圓，詎料煮出來的湯水顏色竟是藍色。（Threads@fish_tattoo.hk）

該男生於Threads發文發片說，「諗住開心煮個番薯糖水+湯圓，哇X嚇死我，好似落咗潔廁得咁嘅色，原來番薯糖水係不能夠用紫薯，啲水一定要飲埋佢，如果唔係嘥晒啲花青素」。

男生煮湯圓番薯糖水 湯水竟變藍色

網民留言表示，「我有試過，我一路煮緊嗰陣，覺得自己好有巫婆feel」、「我細個唔識，煲完番薯見到紫色唔敢食，倒晒」、「冇事，細過我阿媽用紫薯煲過，碗嘢係淺紫色，我依家仲在生」。

湯水變成藍色是因為紫薯含有花青素。（Threads@fish_tattoo.hk）

想將花青素湯水變紫紅色可放什麼？

有網民教路說，「落少少醋會變紫紅色，顔色取決於酸鹼度，煲幾耐都冇用」、「落返少少檸檬汁就會變紫色」。

