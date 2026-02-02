圖書館自修室大媽霸位狂搣蔥！傳青草味擾人　網民嘲：自修家政科

濫用自修室座位，實在擾人又自私！有在自修室溫書的女生在網上發文，稱發現有大媽霸佔自修室座位「搣蔥」，不滿受濃烈氣味和聲音雙重滋擾，遂拍片公審。不少網民批評大媽行為無品，「係好影響其他使用者」、「好心啦，整餸就返屋企整啦」、「唔適當嘅場合做唔適當嘅事」，亦有人嘲諷大媽「自修家政科」，「考試前嘅最後蔥刺」，認為應立即叫管理員處理，把大媽請走。



大媽自修室霸位搣蔥！

「以為去咗烏蘭巴托（中國蒙古首都）」，該女生在threads帳號上傳多段影片，公審1名大媽在圖書館自修室內「搣蔥」。片中畫面可見，大媽霸佔自修室內其中1個座位，枱面擺放1個膠盒，裏頭裝有多棵青蔥、1瓶水、紙巾等物品，然後猶如置身家中廚房，坐在座位休閒地將蔥段不要的部分拔走。

不滿受氣味、聲音滋擾 女生拍片公審

樓主續指，她在自修室溫書途中突然聞到一陣「青草味」，才發現原來大媽正在「搣蔥」，揶揄「又有蔥味，又有草聲（腥），溫書即刻入腦啲」、「我諗應該有『蔥』明咗」。

大媽遭圍轟自私：整餸返屋企啦

網民們狠斥大媽行為「黐線」，「活久見」、「虧佢諗到」、「去過蒙古草原，嗰陣蒽味又真係幾勁」、「係好影響其他使用者」、「以前嘅自修室只有學生先會去，唔知幾時開始，有人會喺度瞓覺，發出難聽嘅聲音，討厭！」、「好心啦，整餸就返屋企整啦」、「唔適當嘅場合做唔適當嘅事」、「大聲講句：呢度係自修室唔係廚房，搣蔥嗰個即刻同我出去」，認為樓主應即時向當值管理員投訴，「佢下次剁肉餅，問你點招架」、「其實真係可以搵職員請佢走」。

自修室搣蔥有寓意？ 網民笑：想你哋聰聰明明

另有留言則嘲諷大媽，「合理，自修家政科」、「準備緊考除草證」、「阿姐自修緊本草綱目，正研究緊棵草」、「考試前嘅最後蔥刺」、「懷念青蔥歲月」、「阿姐搣蔥多過你溫書」、「阿姨係咪曲線想你哋聰聰明明？」。

