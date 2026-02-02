離譜！7-Eleven顧客手指夾住燃點中香煙　女生怒公審：差點燙到我

香港室內場所禁煙！有女生於網上發文公審，有男子公然帶着燃點中的香煙進7-Eleven便利店內，還差點燙到她。網民留言批評吸煙顧客，「佢食少陣X煙真係會死㗎？」，又建議樓主「立即影低，報警！」、「即call控煙辦」。



根據香港法例第371章《吸煙（公眾衞生）條例》，所有食肆處所的室內地方、室內工作間、公眾場所內的室內地方及部份由《吸煙（公眾衞生）條例》指定的戶外地方，均不可吸煙，違例者將定額罰款港幣3,000元。



有女生於於網上發文公審，有男子公然帶着燃點中的香煙進7-Eleven便利店內，還差點燙到她。（Threads@06.___wan）

該女生於1月31日在Threads發文發片不滿道，她當天在7-Eleven店內「見到有條友食煙」，指出「佢仲要爭啲辣到我，我唔食煙㗎嘛」。

7-Eleven顧客手指夾住燃點中香煙

影片見到，該名吸煙顧客穿着黑色羽絨及拖鞋，正在排隊付款，而他的左手手指間正夾着1支燃點中的香煙。

網民留言批評吸煙顧客，「佢食少陣X煙真係會死㗎？」。（Threads@06.___wan）

女生不滿：佢仲要爭啲辣到我

網民不滿女生未有拍下吸煙顧客的容貌，「咁你又做咩唔影佢個樣？可以記錄時間、地點再報警」、「唔影樣不如唔好影啦」。女生回覆說，「佢好兇狠，嗰陣時自己1個女仔」。

有網民則說，「其實幾乎全部香港人都唔敢出聲阻止，個個都欺善怕惡，所以拍片冇意義的，不如畀完錢快快脆脆走開好過」。

（Threads@06.___wan）