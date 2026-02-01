日本著名拉麵店3店員嘲笑食客4件事　港人斥態度差：基本禮貌都無

餐廳若想留得住食客，服務態度十分重要。日本東京1間著名拉麵店爆出離譜事件，有港人食客於網上發文聲稱，他聽得懂日文，不滿店內3名店員煮麵時，非常大聲地嘲笑海外遊客說話方式、吃麵方式、衣着及掛公仔在袋上，「入過店嘅外國人都冇一倖免，包括我自己」，就連1名日本食客離開後也被嘲笑說話方式。



網民留言批評，「我上次去都目擊同樣事情！店員會當住食客面笑食客同扮遊客講嘢，感覺非常差」、「佢哋3個都幾無聊，每個客都要搵位笑下，其實幾難，笑人講嘢方式真係好井底，人哋同佢講幾句日文係尊重，但好似佢哋唔配有尊重」，有網民說「十分贊成Google負評佢！」。



「反大眾的好評，避雷餐廳！」該港人食客於Threads發文，他1月30日在日本東京去了很多人推薦的1間拉麵店用餐，他從頭到尾說英文，故店員不知道他聽得懂日文。

樓主不滿店內3名店員態度十分差劣，「佢哋煮麵嘅時候，非常之大聲喺度嘲笑海外遊客講嘢方式，嘲笑人食麵方式，又會笑人着衫，同埋袋上面嘅飾物係公仔之類。入過店嘅外國人都冇一倖免，包括我自己。連1個當地日本人出去之後，都會笑佢說話方式」。

樓主指出，原本覺得該店食物不錯，「但係聽到佢哋咁樣講嘢真係覺得好想嘔，食唔落口」，反問：「人哋聽唔明日文就可以咁大聲喺度笑人講人？」樓主直言，「我覺得呢種連基本禮貌都無，又唔識得尊重人嘅店，真係唔建議大家去」。

有網民指出，他1月中也有去過同1拉麵店用餐，「確實係有3個男店員長期大聲講大聲笑」，外國遊客吃完離開用日文說多謝，3個店員回應多謝後就放聲大笑，他也有同樣遭遇，「雖然聽唔明，但個感覺就係feel到奇怪」。

樓主回覆說，「佢哋會笑人唔識講日文或者講得唔好，大約話啲音講得唔啱或者太長。就算大家講英文『thank you』，佢會笑住好似好有禮貌咁講返『thank you』， 之後用日文同隔籬嗰店員勁大聲講返又剩識講『thank you』，之後人哋臨走仲會扮個客講嗰句『thank you』，長短音一樣」。

另有其他網民留言批評，「其實笑外國人都算（日本就係咁歧視），仲要笑埋日本人，講咁多都係人品問題」、「其實啲笑點幾小學雞，可能成世未離開過日本又冇乜國際視野嘅人」、「餐廳有寫明唔可以影到佢哋，懷疑就係驚俾人影到佢哋點講嘢笑人」。

