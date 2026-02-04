台80多歲婆婆每天到麥當勞自學英文　網民深受感動：活到老學到老

活到老學到老！台灣有1名80多歲婆婆沒有因為年齡受限，堅持每天到新北市1間麥當勞「上課」學習英文，由早上9時坐到凌晨1時才離開，其間婆婆有購買食物。有女網民發現婆婆蹤影，還與她談了一會，得知她為何選擇在餐廳學習的原因及有趣經歷，十分佩服婆婆的學習精神。



帖文在網上瘋傳，引來網民熱議，有人被婆婆的好學精神感動，「阿嫲的堅持，值得被溫柔對待」、「奶奶有消費，在麥當勞也沒打擾到別人啊」，不過也有人認為「去圖書館吧！用餐的地方就讓給用餐的人吧！」。



婆婆每天早上9時至凌晨1時在店內自學英文，好學精神感動不少網民。（Threads@xuyuhan0207）

有女網民在Threads上發片及發文，「她八十多歲，獨自坐在角落，桌上攤開的不是報紙，不是手機，而是一頁頁的英文筆記，與一台小小的電子辭典」，而當婆婆累了會伏桌上小休，其間也會從袋中取出點心充飢。

婆婆因會讀出聲不敢到圖書館

從婆婆口中得知，她每天只睡４小時，她說「學習，讓她感到由衷的快樂」，而她很喜歡英文，平時早上運動及彈鋼琴後，便會到麥當勞坐上一天學習。而她選擇在這裏，是因她學習生字時會讀出聲，擔心在圖書館會影響到其他人，此外「遇到不懂的地方，可以隨時請教身邊用餐的人，每次開口幾乎都會得到善意的回應」。婆婆亦分享經歷指「前陣子旁邊有一桌外國人用餐，她在旁邊聽着，意外能聽懂不少詞彙，因此覺得自己的學習有成果，很有成就感」。

婆婆每天也有幫襯麥當勞，員工也認出她而打招呼。（Threads@xuyuhan0207）

樓主從婆婆獲得啟發，離開麥當勞時心裏湧上深刻的感動，「我們常說自己太忙、太累、太晚開始，卻很少問自己一句：是不是早早就對人生按下了暫停鍵」，「所謂活到老學到老，不是對未來的焦慮，而是對生活的選擇」。

網民也被感動：真的是活到老，學到老

帖文引來不少網民留言，「很勵志」、「感覺她很幸福啊，做自己想做的事，無憂無慮，希望她能一直保持初衷享受人生，致敬奶奶，也致敬這個提供她安全感的環境店家，都很棒」、「真的是活到老，學到老。若有遇到，真的很想跟阿嬤聊聊天！也可以免費教他英文」。

婆婆曾聽懂旁邊外籍人士的對話而覺得有成就感。（Threads@xuyuhan0207）

婆婆孫兒留言感謝「教過我阿嬤英文的朋友們」

婆婆的孫兒亦在留言區回應，「謝謝你的分享！這位是我的阿嬤，他真的是活到老學到老，以前我學任何樂器，都是他帶我去，甚至還會跟我一起上課！我一直都以他為榮，他每天都會去麥當勞報到，也跟我分享說，自己年紀大了，麥當勞的年輕人都還願意與他交流，還會教他英文，他很開心！我在這邊謝謝所有教過我阿嬤英文及陪他聊天的朋友們，也謝謝版主補充，阿嬤每次去都是有消費的唷！謝謝你們」。

有人回應「奶奶好棒喔，奶奶有消費，在麥當勞也沒打擾到別人啊，給奶奶100個讚」。