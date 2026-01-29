拼多多購麻將驚收縮水版！港女生爆後續更崩潰　網民笑：復康活動

打麻將前先考驗手工和耐性？有香港女生於網上發文分享慘事，她日前於網購平台拼多多購入了1副麻將，到貨後發現竟是縮水版，每粒牌細如1節手指，更崩潰的是麻將需要用人手拼砌及黏貼花色，無法即時用作「打牌」耍樂。



網民留言笑說，「以為賭局，原來復康活動」、「黐完夠鐘返屋企了」、「年輕人限定，老啲都睇唔到，手震少少都翻晒牌」、「一出銃就打乞嗤，咩都唔使計」、「咁得意？幾好，唔會嘈」、「呢個好笑，黐完仲耐過打24圈」、「白板學日式牌咁，光脫脫，黐少4隻」。



有女生於網上發文分享，她日前於網購平台拼多多購入了1副麻將，到貨後竟發現是縮水版麻將。（Threads@miaa.jpg）

該女生於Threads發文發片表示，「老best嚟食飯話想打麻雀（麻將），我拼多多買完寄咗先知咁細，嚟到點知仲要人手黐返啲字」，又笑言「肯同我一齊癲嘅老best」、「係友情嘅考驗」、「估唔到係拼貼多多」。

拼多多網購麻將 到貨竟是縮水版

女生拍攝與朋友拼砌麻將及黏貼花色的過程，她無奈大笑及爆粗，朋友更忍不住舉中指，由於麻將非常細小，朋友將之堆疊起也顯得小心翼翼。

麻將需要人手拼砌及黏貼花色。（Threads@miaa.jpg）

麻將需要人手拼砌及黏貼花色，女生的朋友忍不住舉中指表達怒意。（Threads@miaa.jpg）

朋友將麻將堆疊起也顯得小心翼翼。（Threads@miaa.jpg）

買家須自行拼砌黏貼 網民：原來拼多多個名係咁嚟

網民留言笑說，「黐完近視都加深了」、「小心啲搭牌，散咗又嚟過」、「砌完都唔知已經打咗幾多圈」、「原來拼多多個名係咁嚟」、「勁喎！打牌前用嚟練牌品！」、「考驗的不是牌技，是眼力」、「X打通宵麻雀，✓砌通宵麻雀。防止沉迷賭博嘅用具嚟㗎下嘛？砌完都冇晒mood打」、「好彩喺我準備畀錢之前畀我碌到呢個post，差啲畀錢」。

