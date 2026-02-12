西九龍高鐵站打尖MMA！2大媽無影手互毆：要打過嚟　後續震撼全網

【西九龍高鐵站／MMA】排隊買票要遵守規矩，不應插隊（打尖）。內地社交平台小紅書瘋傳影片，指西九龍高鐵站有2名大媽因排隊「打尖」問題爭執打鬥，拳來腳往，有大媽喝斥「要打就過嚟囉！邊個黐線啊！」。目擊者透露，事件後續「場面還有點刺激」，但令他最驚訝的是，現場雖然有多名市民，但沒人攔阻2名大媽，且躲避2名大媽同時還在繼續「排隊」。



影片引來網民熱議，批評2名大媽離譜，「這種行為完全不支持」、「rude Hong Kong people（野蠻的香港人）」。也有網民關注其他市民反應，「好冷漠呀，沒人拉架（勸交）」。



內地社交平台小紅書瘋傳影片，指西九龍高鐵站有2名大媽因排隊「打尖」問題爭執打鬥。（小紅書影片）

「香港西九龍今日排隊衝突，我拍了，手機都砸飛出去了」。有內地網民於1月31日在小紅書發布影片，指西九龍高鐵站有2名大媽因排隊「打尖」問題爭執互毆。

西九龍高鐵站「打尖」爭執 2大媽互毆：要打就過嚟囉！

影片長10秒，西九龍高鐵站有2名大媽於道路中央爭執，左手拿着外套的白衣大媽，起腳再出動右拳，左手拿袋的紫衣大媽只用右手抵擋不住，被白衣大媽用推開後退幾步，其間傳出女聲「你做咩啊？」。

西九龍高鐵站有2名大媽於道路中央爭執打鬥。（小紅書影片）

西九龍高鐵站有2名大媽於道路中央爭執打鬥。（小紅書影片）

西九龍高鐵站有2名大媽於道路中央爭執打鬥。（小紅書影片）

+ 2

紫衣大媽站穩腳步擺好架勢，伸腳踢向白衣大媽，白衣大媽亦伸腳回擊，喝斥「你仲打？」。不過紫衣大媽沒有停下，快步逼近想拍打白衣大媽頭部，白衣大媽極速伸右手格擋，再使出「無影手」反擊，同時傳出女聲「要打就過嚟囉！」。

2人纏鬥，影片最後紫衣大媽突然停手欲離開，白衣大媽疑不忿被罵，追上喝斥「邊個黐線？邊個黐線啊！」。

影片最後紫衣大媽突然停手欲離開，白衣大媽疑不忿被罵，追上喝斥。（小紅書影片）

影片最後紫衣大媽突然停手欲離開，白衣大媽疑不忿被罵，追上喝斥。（小紅書影片）

影片最後紫衣大媽突然停手欲離開，白衣大媽疑不忿被罵，追上喝斥。（小紅書影片）

目擊者爆後續：場面有點刺激

另1名目擊者亦在小紅書發文講述事件詳情，直指「西九龍線下排隊買票，遇兩女起爭執互毆，真給我震驚了……好大的火氣」。他憶述，當時2名大媽「吵了兩句」，其中1個大媽就「動手推人開打」，「A和隊伍之間有比較長的距離，在旁邊站著玩手機。不知B有沒有站在那個空檔中間，沒看到。兩人的距離超過了安全距離，A貼近B，很快A就推了B，然後B也推回去，A用腳踢，兩個人就開打了。結局B不敵，離開，A繼續排隊，片刻後也離開隊伍。工作人員就來了」。

市民邊躲避大媽邊排隊

目擊者補充，當時現場有不少市民，惟沒人攔阻大媽，反而邊躲着2名大媽，邊繼續排隊，令他感到驚訝，「其實場面還有點刺激，但是沒人拿手機出來拍，但是也沒人出來制止」。

網民批離譜：野蠻的香港人

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「兩個都肯定是高手，堅持讓對方單手單腳，又或許手上拿着個包包裏是武林秘笈不能隨便放下」、「九陰白骨爪大戰滅絕師太！」。

也有網民批評2名大媽離譜，「這種行為完全不支持」、「rude Hong Kong people（野蠻的香港人）」，又認為其他市民太冷漠，「好冷漠呀，沒人拉架」。