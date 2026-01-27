她曝遊日說日文被嫌「換英語秒順遂」　引日本人用中文回覆揭真相

日本觀光人口爆炸，已達影響日常生活的程度，故也陸續出現日本人對觀光客不友善的聲音。近日更有網友表示，即使她盡量使用日文與當地人交流，仍然感受到差別待遇，反而某次全程用英語對話，旅程異常順暢，讓她感覺「日本是最不費心掩飾歧視的地方」。



原PO在Threads發文，表示自己日文檢定已考到N2，到日本旅遊會刻意多聽、多說日文，然而去了十幾二十次，卻都無法避免遭遇對外國人的差別待遇或不友善。某次她刻意全程只用英語交流，卻發現整趟旅程異常順暢：「彷彿那些不舒服的瞬間都消失了。」

她坦言，走過那麼多國家，日本是她認為「最不費心掩飾歧視」的地方，更讓她覺得諷刺的是，愈是學習日語、赴日旅遊，反而讓她愈不喜歡日本。

不少人心有戚戚焉，留言大苦吐水：

「我在熊本工作，從來都不覺得日本人對台灣人友善」

「真的拜託台灣人對日本濾鏡關掉好嗎」

「+1，學的日文越多越了解日本人，就會變得不喜歡日本人」

「有次在羽田因為行李問題被刁難，當時我用日文溝通（日語程度N2），地勤態度十分強硬。我弟見狀把我拉到旁邊，用流利英文陳述，沒幾分鐘事情就解決」

「完全理解，東京在住，坦白說我沒有感受到太多歧視，但說英語的確會得到不一樣的對待」

「日文N1，但在日本遇到事情時，我都先用英文溝通」。



文章也引來日本人留言，很難過她遭遇如此不愉快的經驗，並承認日本有一部分視野狹隘的人存在蔑視其他亞洲國家的傾向，他也透露日本人會對「說英語的人」唯唯諾諾的原因來自第二次世界大戰，戰後日本社會集體認為：

「英語＝勝者的語言」

「英語圈＝先進與強者」



也有網友表示多次前往日本都用日文溝通，極少感受到不友善。

