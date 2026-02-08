中伏！屯門美甲店$299做乳白漸變款　成品圖震驚全網：真係災難級

愛美是女人天性，有人甚至每月會為指甲「扮靚」，但切記要慎選美甲店！有女生在網上發文，指友人到屯門置樂商場某店舖做美甲，付費近300元，原打算做的款式已經較簡約，但美甲師的成品卻令她們傻眼，加上對方又遲到，直斥離譜，公開事件奉勸「請大家千祈唔好去」。



有網民看過成品圖後形容是「災難級」，「咁簡單嘅款都gel到咁X樣」、「$29都畀多」，另有留言估計出自學徒之手，「我啱啱學嗰陣就係整到咁核突」，對事主深表同情，「俾狗咬咁」、「唔講以為你貼咗膠紙上去」。



有女生光顧屯門置樂商場某美甲店「中伏」，付款近300元，成品卻不似預期。（「threads＠mq_02w._」圖片）

屯門置樂商場花費近300元做美甲

「中伏！」該女生在threads發帖，透露其友人日前到屯門置樂商場，光顧某美甲店並花費299元，但就不滿美甲師遲到，本來預約下午5時30分，對方「遲咗1個鐘（先）開始」；最後成品亦令人大失所望，直斥「離晒大譜」，故呼籲「請大家千祈唔好去」，同時提醒女生們要慎選美甲店和美甲師。

理想是「乳白色漸變」款 成品令人大失所望

樓主上傳2張照片，可見其友人原本想要的是「乳白色漸變」款式，走比較簡約、溫柔路線，較日常和百搭，顏色方面亦較單一，相信對於專業的美甲師來說，絕對不是難事。但該美甲師的成品卻不似預期，事關甲面凝膠感厚重、甚至清晰可見事主本身的指甲，驟眼看表面更像是被變乾膠水黏附手指上，和原本想做的款式明顯截然不同。

事主原本想做類似「乳白色漸變」款式的示意圖。（「threads＠mq_02w._」圖片）

災難級美甲？ 網民斥離譜：$29都畀多

帖文一出隨即惹來網民嘩然，「呢個真係災難級」、「作為一個無咩美感嘅男人都可以好自信咁講，真係整得好核突喎」、「這是正式錄用的美甲師嗎？」、「我都睇過好多整甲伏PO，你都算係最伏嗰個」、「咁簡單嘅款都gel到咁X樣」、「真係呃飯食」、「$299係佢畀你？」、「唔明點解當下唔發爛渣，仲畀錢」、「$29都畀多」、「咁樣點過新年呀，拆咗佢重整啦」、「情願戴穿戴甲。等咗1個鐘，但最後換來咁嘅效果真係唔抵」。

美甲師技術「未到家」？ 疑為學徒落手所致

另有人批評美甲師技術「未到家」，「學藝未精學人收錢做生意，最基本連個甲型都未識整，佢收錢整成咁唔覺得醜㗎咩」、「根本就係上完gel、修甲形就收工，連顏色都無上畀你」、「左手幫右手整都無可能整到咁核突啦」、「我業餘都整得好過佢」、「最怕係可能會整壞啲指甲，無得返轉頭」。另有網民覺得樓主應該是不幸遇上學徒，「新手上路」、「明顯係新手攞你frd對手嚟練習……我啱啱學嗰陣就係整到咁核突」。

網民揶揄：俾狗咬咁

有留言不禁揶揄，「唔講以為你貼咗膠紙上去」、「勁似喺淘寶買嗰啲穿戴甲，明明用細碼買咗加大碼」、「好慘，俾狗咬咁」、「陰公，擺塊魚鱗落你度做乜」、「其實同蝦殼比都幾剔透」。

