請示神明？馬鞍山商場女子蹲地擲筊　港男：咩玩法　網民這樣猜測

在公眾場所有急事，要當眾請示神明？有港男在社交平台發文，指在馬鞍山商場直擊有女子蹲在地上，多次將杯筊擲在地上，不解對方為何要在商場擲筊，故詢問網民「係咩玩法？」有人笑稱「舉頭三尺有神明」、「行每一步都要問一問先，咪行差踏錯」，亦有人留意到女子在垃圾桶旁擲筊，認為此舉對神明有欠尊重。



有港男在馬鞍山商場，直擊有女子蹲在地上擲筊。（「threads＠bradli」影片截圖）

女子馬鞍山商場蹲地擲筊

該港男在threads帳號上傳影片，疑惑詢問：「喺商場擲聖杯係咩玩法？」影片畫面可見，馬鞍山新港城中心有1名穿着格仔外套的婦人蹲在垃圾桶旁地下，其身旁擺有1架手推車，片中見她至少4次將杯筊擲在地上，樓主途經見狀不知她此舉為何，故拍下影片詢問他人。

擲出聖筊 意味獲神明同意

其實擲筊是民間信仰中與神明溝通的方式，傳聞當擲出「一凸一平（一陽一陰，聖筊）」的組合，即代表獲得神明允許、同意，有行事順利的意味。

該婦人蹲在垃圾桶旁地下，至少4次將杯筊擲在地上。（「threads＠bradli」圖片）

舉頭三尺有神明？ 網民關注1事憂褻瀆神明

有網民戲稱如「港版魷魚遊戲」，另有留言笑指「買嘢定唔好買嘢？」、「行每一步都要問一問先，咪行差踏錯」、「舉頭三尺有神明」、「請土地公公指點迷津」。有人認為女子對神明有欠尊重，「垃圾桶隔籬地下玩，0尊喎」、「你唔講係聖杯，仲以為係米田共」。

擲筊問事非新鮮事？ 網民這樣看

惟有人覺得並不算新鮮事，「同要用靈擺、隨身塔羅問完先買嘢做決定一樣，只係唔使喺地下咁揚」、「選擇困難症求解答，但一直掟唔到最啱佢內心答案」、「唔識路咪問下神囉，以前無GPS個個都係咁，叫做仙人指路」、「好過用（搣）花瓣 ，起碼唔會周地垃圾」。

