衰過打尖！迪士尼母女從出口進入旋轉木馬　後續震驚全網：黐X線

【香港迪士尼】比「打尖（插隊）」更離譜？本港社交平台Threads瘋傳影片，指香港迪士尼樂園灰姑娘旋轉木馬位置，有一對疑似遊客母女竟直接打開出口位置閘門進入旋轉木馬區域。目擊者透露，當時女兒向母親表示感到害怕，詎料母親舉動令他感到震撼，大嘆「而家聰明到唔使靠打尖」。



影片引起網民嘩然，「不知所謂，冇家教」、「黐線觀念」、「人無恥便無敵」、「即刻畀段片員工睇，捉返佢出嚟」；亦有網民揶揄「入口要排，出口咪唔使排隊囉，佢幾醒喎」。不過也有網民估計是遺漏東西或尋人，才從出口處進入尋找，未必是「打尖」。



本港社交平台Threads瘋傳影片，指香港迪士尼樂園灰姑娘旋轉木馬位置，有一對疑似遊客母女竟直接打開出口位置閘門進入旋轉木馬區域。（Threads@fslam._felix）

香港迪士尼「新遊玩」方法？有網民於2月7日在Threads發布1段6秒影片，見到迪士尼灰姑娘旋轉木馬出口位置，有1對母女打開出口閘門進入旋轉木馬區域。

迪士尼灰姑娘旋轉木馬出口位置，有1對母女打開出口閘門進入旋轉木馬區域。（Threads@fslam._felix）

迪士尼灰姑娘旋轉木馬出口位置，有1對母女打開出口閘門進入旋轉木馬區域。（Threads@fslam._felix）

迪士尼灰姑娘旋轉木馬出口位置，有1對母女打開出口閘門進入旋轉木馬區域。（Threads@fslam._felix）

迪士尼母女從出口處進入旋轉木馬

穿上公主裝束的小女孩跟隨母親進入閘內，彈跳走動狀甚興奮，母親則筆直走入旋轉木馬中間，四處張望，未知是在找尋心儀木馬還是什麼物品，而小女孩往相反方向走去，母親亦隨之回頭。

穿上公主裝束的小女孩跟隨母親進入閘內，彈跳走動狀甚興奮，母親則筆直走入旋轉木馬中間，四處張望。（Threads@fslam._felix）

穿上公主裝束的小女孩跟隨母親進入閘內，彈跳走動狀甚興奮，母親則筆直走入旋轉木馬中間，四處張望

小女孩往相反方向走去，母親亦隨之回頭。（Threads@fslam._felix）

目擊者：母親慫恿女兒從出口進入玩旋轉木馬

目擊事件的樓主指出，事緣影片中母親「慫恿」女兒從出口進入玩旋轉木馬，原本女兒表示害怕，惟母親「身先士卒」帶頭進入，令樓主感嘆「原本個女都話佢驚，（母親）仲要幫佢壯膽自己都入埋去。而家聰明到唔使靠打尖」。樓主又提到，出口位置當時有1名女子想影相，但因母女2人行為被「擋住咗」。

目擊事件的樓主指出，影片中母親「慫恿」女兒從出口進入玩旋轉木馬，原本女兒表示害怕，惟母親「身先士卒」帶頭進入。（Threads@fslam._felix）

網民批離譜：黐線觀念

網民看過影片批評離譜，「不知所謂，冇家教」、「全世界人都好似你咁樣仲有邊個會排隊？」、「黐線觀念」、「教壞個女」、「人無恥便無敵」、「手法真係層出不窮」、「即刻畀段片員工睇，捉返佢出嚟」。也有網民講述類似不快經歷，「我之前玩彈弓狗，入到去，無位坐。原來有人從出口入嚟。所以，坐咗我個位。好彩排隊時，派咗籌，我才可以玩。請無籌的人士離開！」。

不過也有網民估計可能是遺漏東西或尋人，才從出口處進入尋找，未必是「打尖」，但有網民反駁，「唔理佢係咪搵人，都應該要從隊尾開始排囉。唔係話搵人就可以唔使排隊、一係你就一換一換返個人出嚟。唔想排隊就課金買fast pass」。

《香港01》記者已向香港迪士尼樂園查詢，正等候回覆。

（Threads@fslam._felix）