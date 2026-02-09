尖東新年燈飾雪人cosplay財神？　對比照揭只換這東西：好慳皮喎

農曆新年就到來，不少人愛到尖沙咀觀賞燈飾。有男網民在尖沙咀觀賞燈飾時，發現由聖誕主題轉做新年主題，竟由雪人繼續撐場，「雪人cosplay財神」，只是將聖誕帽換作財神帽，笑言十分「慳皮」。網民看後「爆笑」，「慳皮逼出創意」、「以前都係聖誕老人變財神，今年雪人都要轉職」。



尖東南海中心外牆的農曆新年燈飾。（Threads圖片）

樓主發現主角聖誕雪人不變，只替他換了財神帽，覺得「好慳皮喎」。（Threads@chitbombom）

有網民指「慳皮逼出創意」。（Threads@chitbombom）

尖東燈飾雪人cosplay財神

有男網民在Threads上發相，早前拍下在尖沙咀南海中心的外牆的農曆新年燈飾，相片可見，聖誕節主角由雪人撐場，但轉做農曆新年主題，卻只將聖誕帽轉做財神帽，不禁令他傻眼，「望真啲，嗰雪人cosplay財神？好慳皮喎」。

有網民提供12月聖誕時拍下的燈飾做對比照。（Threads圖片）

網民：我要落去打卡

相片引來不少網民留言，「好funny嘅idea」、「尖東慣例，正喎，我要落去打卡」、「年年最鍾意就係估下佢啲燈飾點由聖誕改新年」、「雪人：而家難撈啊，喺香港搵食就要做Slasher」、「聖誕老人唔係你，財神唔係你，你只係雪人，但係你要做埋財神同聖誕老人嗰份，出糧嗰刻你都只係雪人」，有人認為「肯整已經值得讚，附近一係咩都冇，一係醜嘅Led mon」。