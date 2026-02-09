尖東新年燈飾雪人cosplay財神？ 對比照揭只換這東西：好慳皮喎
撰文：喬納森
出版：更新：
農曆新年就到來，不少人愛到尖沙咀觀賞燈飾。有男網民在尖沙咀觀賞燈飾時，發現由聖誕主題轉做新年主題，竟由雪人繼續撐場，「雪人cosplay財神」，只是將聖誕帽換作財神帽，笑言十分「慳皮」。網民看後「爆笑」，「慳皮逼出創意」、「以前都係聖誕老人變財神，今年雪人都要轉職」。
尖東燈飾雪人cosplay財神
有男網民在Threads上發相，早前拍下在尖沙咀南海中心的外牆的農曆新年燈飾，相片可見，聖誕節主角由雪人撐場，但轉做農曆新年主題，卻只將聖誕帽轉做財神帽，不禁令他傻眼，「望真啲，嗰雪人cosplay財神？好慳皮喎」。
網民：我要落去打卡
相片引來不少網民留言，「好funny嘅idea」、「尖東慣例，正喎，我要落去打卡」、「年年最鍾意就係估下佢啲燈飾點由聖誕改新年」、「雪人：而家難撈啊，喺香港搵食就要做Slasher」、「聖誕老人唔係你，財神唔係你，你只係雪人，但係你要做埋財神同聖誕老人嗰份，出糧嗰刻你都只係雪人」，有人認為「肯整已經值得讚，附近一係咩都冇，一係醜嘅Led mon」。
1人分飾2角？聖誕老人扮財神爺「穿崩」 網民笑巿道差：錢不好賺地盤工竹棚曬臘肉！問工友：食唔食臘味呀喂 網民笑「石灰風味」婦人提款失敗鬧後面男子偷望 好心提醒入錯這張咭 結局笑翻網民拼多多購麻將驚收縮水版！港女生爆後續更崩潰 網民笑：復康活動