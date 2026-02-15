遊客太古城雪糕店食叉燒飯！無幫襯霸位開餐　網民斥：無恥便無敵

香港不少餐廳或食肆都有列明禁止攜帶外來食品，但不時有人犯規！日前有食客在社交平台圖文並茂公審，指在意大利品牌Venchi購買雪糕，其後發現店內大部份座位被一群遊客佔據，有人甚至在沒有光顧情況下，將外來燒味飯帶到店內享用，不滿「搞到真金白銀買雪糕嘅（人）就企喺度食」，看不過眼以上人士自私行為，遂拍下照片，引來網民批評眾人無品，（人）無恥便無敵」。



遊客無幫襯！ 外攜叉燒飯到Venchi開餐

該女食客在threads帳號上傳照片，公審有大批遊客在未有光顧情況下，霸佔太古城中心Venchi的座位，有人更外攜叉燒飯到店內用餐。相中可見，1名身穿白色外套、戴紅色手襪、着絲襪配搭金色鞋的女子坐在店內圓枱座位，但其枱面未見該店任何食品，如朱古力或雪糕，只見女子使用筷子夾膠碗內的食物，而旁邊擺放1杯紙杯飲品，2者明顯並非店內所提供食物。

身穿白色外套女子坐在店內座位，使用筷子疑享用叉燒飯，旁邊擺放紙杯飲品，但2者明顯並非該店食物。（「threads＠laijosephine3388」圖片）

食客未能使用店內座位 被迫站立

樓主續指，她當時亦有購買雪糕，但面對以上情況又不敢上前指正，只能「弱弱的企埋一二邊食雪糕」，再在網上公開事件「圍爐」。她補充，除了該名女子，其實後方大部份人都是未有光顧而霸佔座位，形容「成大班人只有一枱有點雪糕㗎咋」。她強調，不是存心看不起這些遊客，「而係你哋的行為毫無自覺性」，不滿他們影響店內真正食客，「搞到真金白銀買雪糕嘅（人）就企喺度食」。

網民群斥：人無恥便無敵

網民一面倒批評涉事遊客厚顏無恥，「（人）無恥便無敵」、「呢啲人又係黐線，可以完全若無其事，唔會覺得自己咁做好核突」、「佢哋最大嘅問題係唔會入鄉隨俗」。有留言表示若遇到以上情況，定會上前制止，「我會問佢個燒味飯喺邊度買囉，然後同佢講係唔可以外帶食物入嚟食㗎」、「買杯雪糕行過去X走佢」。

（threads＠laijosephine3388）