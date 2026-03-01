巴士頭等艙？伯伯橡筋固定手機　戴耳機睇片未擾人獲讚：優質公民

不時有人在交通工具大聲播歌或看影片，傳出噪音滋擾他人而被公審。惟日前有巴士乘客拍片，顯示有長者乘車時懂得使用耳機，亦巧妙地運用1物固定手機，將扶手當作支架，見狀笑稱「巴士頭等有埋影視娛樂系」，欣賞他未對他人造成滋擾，大讚「戴耳機加分」。網民紛紛表示欣賞，形容對方是「典範」，「阿伯識用橡筋又唔嘈住人，畀個叻佢」、「如果出街個個都咁正常就好」、「自私的人要學下」。



有伯伯搭巴士時戴上耳機看影片，網民欣賞他未有對乘客造成滋擾，大讚「優質公民」。（「threads＠0639.ura」影片截圖）

自製巴士頭等艙？ 用橡筋固定手機 再戴耳機看影片

該乘客在threads帳號分享影片，可見在巴士下層有名頭戴藍色鴨舌帽的伯伯坐在關愛座，並用橡筋將手機固定在扶手上，然後戴上有線耳機，專注地看影片和聽音樂，其間右手不斷在大腿拍打，貌似「打拍子」般非常享受，樓主笑稱對方自製附有影視娛樂系統的巴士頭等艙，同時對於伯伯懂得使用耳機，未有發出聲響影響他人，表示欣賞「戴耳機加分」。

頭戴鴨舌帽的伯伯坐在關愛座，他用橡筋將手機固定在扶手，然後戴上耳機。（「threads＠0639.ura」影片截圖）

伯伯右手不斷在大腿拍打，貌似「打拍子」般非常享受。（「threads＠0639.ura」影片截圖）

伯伯獲讚優質公民：呢個年紀識戴耳機已經唔多

許多網民讚歎伯伯有公德心，「呢個伯伯好高質素」、「優質公民」、「呢個年紀識得戴返個耳機已經唔多」、「阿伯識用橡筋又唔嘈住人，畀個叻佢」、「又用耳機又唔係公然睇鹹片，已經贏咗99%老人」、「直頭要讚揚」、「最尊敬呢啲老人家」、「祝呢位乖伯伯身體健康」。

網民形容伯伯是榜樣：自私的人要學下

有人覺得伯伯應成為所有乘客的榜樣，「如果出街個個都咁正常就好」、「好少可有呀伯肯帶耳機睇片，通常開到鬼死咁大聲」、「呢啲要尊稱前輩」、「希望可以頒個好市民獎畀伯伯，成為老人家中的典範」、「自私的人要學下」。

（threads＠0639.ura）