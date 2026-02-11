叫「Lau Ka Wing」都有份！房協免費送新年利市封　即睇領取方法

紅磡家維邨家榮樓（Ka Wing Lau）日前1則呼籲住戶保持安靜的告示引來網民爆笑，香港房屋協會（房協）見事件於網上爆紅，遂乘勢出擊，召喚不論中英文寫法，只要法定名稱是「Lau Ka Wing」的人，可於辦公時間到房協位於銅鑼灣的企業辦事處領取新年利市封套裝乙份，於facebook專頁發文的小編笑言「唔係罰你安靜，係獎你紅運當頭（或稱鴻運當頭）！」。



紅磡公屋英文告示 點名叫「Ka Wing Lau」安靜？ 中文版揭真相

公屋管理處張貼中英文告示，當中英文提及「Ka Wing Lau Please Maintain Quiet」，意即要求「Ka Wing Lau」保持安靜。（threads@justin_0926_圖片）

樓主看完中文告示，才知道原來「Ka Wing Lau」即是家榮樓，根據讀音直譯英文，「原來Lau等於樓，一直以為叫House，又長知識」。（threads@justin_0926_圖片）

網上日前流傳1張照片，有公屋管理處張貼了中英文告示，當中英文提及「Ka Wing Lau Please Maintain Quiet」，意即要求「Ka Wing Lau」保持安靜，由於英文姓氏放在後面，所以樓主以為「Ka Wing Lau」是類似「劉家榮」的讀音，「心諗點解會指名道姓叫Ka Wing Lau安靜？」。樓主看完中文告示，才知道原來「Ka Wing Lau」即是紅磡家維邨家榮樓。

房協召喚「Lau Ka Wing」 送新年利市封

這個美麗的誤會引來網民關注與爆笑，房協facebook專頁「房協人・情・味」2月10日發文表示，為答謝大家對家榮樓的關注，及「辛苦各位『Lau Ka Wing』成為網絡紅人」，房協決定送上小小心意。

房協召喚不論中英文寫法，只要法定名稱是「Lau Ka Wing」的人，可於辦公時間到房協位於銅鑼灣的企業辦事處，領取新年利市封套裝乙份。（fb專頁「房協人・情・味 Housing Society Community」圖片）

「Lau Ka Wing」可怎樣領取房協新年利市封？

房協召喚不論中英文寫法，只要法定名稱是「Lau Ka Wing」的人，即日起至下周一（2月16日）中午12時，可於辦公時間到房協位於銅鑼灣世界貿易中心的企業辦事處，領取新年利市封套裝乙份，領取者須準備有效身份證明文件供核實之用，數量有限，先到先得，送完即止。