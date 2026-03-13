巴士阿姨打尖拒走：有心臟病要讓老人家　女學生機智1句KO：才女

乘搭巴士應該守規矩排隊。有巴士乘客於社交平台Threads發帖文，指前面1名女學生上巴士時，突然有阿姨插隊，被要求按規矩排隊竟也拒絕，揚言「我有心臟病讓下老人家」，最終女學生忍無可忍反嗆1句「KO」阿姨，「激到走咗」。



事件引來網民熱議，大讚女學生機智勇敢，「才女！」、「呢個後生女好勇敢，亦都好機智！」、「對啲衰人真係要大聲鬧先得，好聲好氣唔會睬你」。



乘搭巴士應該守規矩排隊。（資料圖片）

「我要同大家分享一件今日遇到嘅趣事」。有巴士乘客於社交平台Threads發布帖文，指2月10日排隊等巴士時，差不多到排前面的女學生上車，但突然有「阿姨」想插隊。

巴士阿姨打尖：我有心臟病 被女學生反嗆1句激到即走

樓主表示，女學生一開始「好聲好氣」叫阿姨「排返後面」，惟阿姨拒絕，揚言自己有心臟病，要求「讓下老人家」，女學生聞言即「勁大聲」反嗆，「咁你就應該坐救護車而唔係巴士啦！」，最終阿姨「激到走咗」。

網民大讚女學生機智勇敢。（AI生成圖片）

網民讚女學生勇敢機智：才女！

網民看過帖文議論紛紛，大讚女學生機智勇敢，「才女！」、「真係笑咗出嚟，多謝你」、「呢個後生女好勇敢，亦都好機智！」、「真係要畀like 呢位女同學的勇敢呀」、「好叻女，畀個讚佢，好欣賞而家啲後生仔女咁搶口」、「學生反應快」、「對啲衰人真係要大聲鬧先得，好聲好氣唔會睬你」、「型到爆」，「一般時間大部份班次巴士其實都唔滿，阿姨打尖完全為犯規而犯規，返去排好大機會一樣有位坐啦」。

乘搭巴士要排隊。（資料圖片）

也有網民分享類似經歷，「某年，石澳等巴士，突然有個地盤阿姐喺我前面插隊（後面水蛇春咁長嘅隊+我抱住個B），即刻叫佢排隊，佢又話要出去睇醫生，唔舒服，7788咁多樣嘢，我嗌出嚟同佢講，我幫你叫救護車出去呀，你咁嘅情況好危險喎。之後就不斷咦咿哦哦咁去排隊」。

