公屋│房署夜晚家訪惹議！凌晨都有？住戶提醒：有這人陪同才開門

【公屋申請／輪候】房屋署人員不時會突擊家訪，以打擊濫用公屋。有公屋住戶近日在Facebook公屋討論區講述遇到房屋署人員晚上家訪的經歷，引來網絡熱烈討論。有公屋住戶透露，房署家訪的時段由早上到凌晨2時都有，甚至8號風球晚上都有人曾遇過。



不過亦有網民擔心，房署派人員深夜家訪，或有騙徒會乘機冒充，有住戶就教路如何辨別房屋署職員身份。



房屋署人員不時會突擊家訪，以打擊濫用公屋。（資料圖片）

有公屋住戶於Facebook群組「公屋討論區」發帖文，指3月6日晚上7時有房屋署職員家訪，「我開門之後，職員望下室內，核對身份證，全程2至3分鐘完成」。

房屋署夜晚家訪引熱烈討論 住戶分享經歷：凌晨2點嚟家訪

帖文引來熱烈討論，不少公屋住戶分享房屋署人員家訪經歷，由早上時間到晚上，甚至8號風球日也風雨無阻，「上次我係下午4至5點，隔幾日又係上午10至11聽到走廊有房署家訪嘅拍門聲」、「我都有，晚上8點幾，晚上多數有人在家」、「上1次我夜晚10點幾嚟」、「我舊年8號風球，夜晚來」。

不少公屋住戶分享房屋署人員家訪經歷，由早上時間到晚上，甚至8號風球日也風雨無阻。（資料圖片）

住戶：試過凌晨2時有疑似房屋署人員拍門家訪

也有公屋住戶講述房屋署人員家訪過程，「我好多年前試過一次又係幾夜下，咁啱沖完涼嗰下衫都未着，係咁撳鐘拍門，我大嗌問邊個呀？佢就話房署家訪，又係話畀佢睇身份證對返佢手上有份嘢，跟住望屋內就走了，閘都冇開」、「上次個職員同我講只不過係想睇下有冇人」、「我都試過咁，只睇身份證和同住人名」、「成日突擊，見唔到你通常一周後再上來」。

另有公屋住戶稱，試過凌晨2時有疑似房屋署人員拍門家訪，但有網民提醒要小心騙徒冒充，「凌晨2點真的太夜，不太可能，小心是騙徒」。

有公屋住戶分享晚上7時房屋署職員家訪經歷，引起熱烈討論。（Facebook群組「公屋討論區」）

網民憂騙徒冒充 公屋住戶教2招分辨房屋署職員身份

為防騙徒魚目混珠，有公屋住戶教路用2招分辨房屋署人員身份，包括通常會有大廈陪同，以及職員會出示職員證。不過網民同時指出，如果仍然無法判斷真偽，不要隨便開門，可在辦公時間致電房屋署查詢。

根據房屋署網頁，房屋署職員會每2年1次家訪調查，以核實公屋租戶住用情況。（資料圖片）

公屋家訪幾耐一次？家訪程序、所需文件？

根據房屋署網頁，為善用有限的公屋資源並確保其合理分配，房屋署職員會每2年1次家訪調查，以核實公屋租戶住用情況。

房屋署職員會使用行動裝置家訪。家訪調查時，住戶須出示身份證明文件，以便房屋署職員核對戶籍資料，有關職員亦會將住戶實際居住情況與電腦記錄核對，及將巡查結果記錄於行動裝置；若住戶家庭狀況有所變更，例如有成員出生、死亡、結婚或遷出等，住戶應即場通知房屋署職員，隨後再辦理增加或刪除戶籍，或批出新租約等手續。房屋署職員亦會利用家訪機會，偵測單位有否不正常使用情況，以確保公屋資源沒有被濫用。