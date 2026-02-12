Donki再現鼠蹤！壽司凍櫃驚見老鼠亂竄　網民籲報食環：唔敢食了

老鼠都想一嚐壽司滋味？有女顧客近日在社交平台發文，指在日式連鎖超市Don Don Donki（驚安之殿堂）屯門分店發現有老鼠在壽司凍櫃上亂爬遊走，片中可見老鼠身形肥大，且行動敏捷，她見狀擔心櫃上食物的衛生情況，故表示「以後都唔想再買Donki啲壽司」。不少網民覺得事態離譜，「咁X大鑊，邊頭的」、「好明顯膳食好好，咁大隻」、「好癲，（報）食環啦。老鼠（帶來細菌）真係食得死人」。



《香港01》正就事件向Donki驚安之殿堂查詢。



有顧客發現老鼠在Donki的壽司凍櫃上亂爬游走。（「threads＠chiuhc_」影片截圖）

Donki壽司凍櫃現鼠蹤！

Donki再現鼠蹤！有女顧客在threads帳號「chiuhc_」上傳2段影片，驚恐表示「好Q大隻老鼠，我以後都唔想再買Donki啲壽司」。

該隻老鼠在Donki店內壽司凍櫃亂爬遊走。（「threads＠chiuhc_」影片截圖）

老鼠在壽司凍櫃上亂爬遊走。（「threads＠chiuhc_」影片截圖）

老鼠在壽司凍櫃上亂爬遊走。（「threads＠chiuhc_」影片截圖）

老鼠在壽司凍櫃上亂爬遊走。（「threads＠chiuhc_」影片截圖）

老鼠在壽司凍櫃上亂爬遊走。（「threads＠chiuhc_」影片截圖）

有男顧客走近凍櫃時看見老鼠，嚇到即時彈開。（「threads＠chiuhc_」影片截圖）

老鼠壽司凍櫃亂竄！ 身型肥大且行動敏捷

從影片可見，有老鼠在Donki店內壽司凍櫃上亂竄，牠身形肥大，且行動敏捷，除了不停在壽司盒上亂爬遊走，亦曾經試圖攀爬至上方的燈管，展現出驚人臂力，其間有男顧客走近凍櫃時看見老鼠，被嚇到即時彈開。

老鼠之後走到櫃上放置招牌位置，然後鑽進招牌內的罅隙，片段至此告終。樓主見狀擔心櫃上食物衛生，拍下影片分享到網上。

老鼠曾試圖攀爬至上方燈管，展現出驚人臂力。（「threads＠chiuhc_」影片截圖）

老鼠繼續在壽司凍櫃亂爬遊走。（「threads＠chiuhc_」影片截圖）

老鼠繼續在壽司凍櫃亂爬遊走。（「threads＠chiuhc_」影片截圖）

老鼠走到櫃上放置招牌位置，然後鑽進招牌內罅隙。（「threads＠chiuhc_」影片截圖）

老鼠走到櫃上放置招牌位置，然後鑽進招牌內罅隙。（「threads＠chiuhc_」影片截圖）

網民：嗰度鼠患都好嚴重

有網民看過片段後驚呼可怕，「好彩壽司全部（都）有蓋」，但他人仍對店內衛生狀況存疑，「老鼠識咬爛個盒去搵食，盒上面行過當好好彩？你仲會買仲會吃嗎？」、「咁X大鑊，邊頭的」、「唔敢食了」、「好明顯膳食好好，咁大隻」、「嗰度鼠患都好嚴重」、「好癲，（報）食環啦。老鼠（帶來細菌）真係食得死人」。

另有網民稱，「我（喺）荃灣都見過，之後過咗好耐我都無再去」、「我喺黃埔嗰間都見過」、「全港周圍都有㗎啦，差在你睇唔睇到嘅啫」、「香港就嚟變老鼠之都，周圍都老鼠，仲要大隻過啲貓」，同時揶揄「唔使去迪士尼，真係方便」、「呢隻大廚出嚟攞下Idea」。

網民聯想起電影《五星級大鼠》橋段，笑稱「呢隻大廚出嚟攞下Idea」。（《五星級大鼠》劇照）

