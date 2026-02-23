美ICU護士分享4年親身經歷：病人死前像有預感　會說出相同的遺言

美國一名加護病房護理師分享，她在加護病房工作時，發現病人要離世前彷彿都能「感應」，常常都會告訴她類似的遺言，令她覺得不可思議。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名護理師克絲蒂（Kirstie）說自己在加護病房工作四年，陪伴過不少病人走完最後一段路。她在TikTok上分享自己的經歷，說每次病人要離世前，都彷彿有所感應，會說出相同的遺言。

示意圖（Unsplash@Frederic Köberl）

她表示，最常聽見的就是請她向家人轉達愛意。這些病人通常會告訴她：

我很不舒服，我知道我要死了。

但詭異的是，這些病人當下生命徵象穩定，病情也沒有明顯惡化。雖然醫療數據上看不出任何致命的警訊，病人卻彷彿早已預知結局一樣，開始交代遺言。

克絲蒂認為，病人出現了「無法解釋的內在轉變」，就好像靈魂的感知覺醒了，知道自己即將離世。影片中她一度哽咽落淚，呼籲網友不要虛度人生，應該把注意力放在真正重要的事情上，而不是被瑣事影響，追求物質享受。她強調，生命不該花在無止盡的物質追求上，而是要好好去感受、珍惜並探索。

這段分享吸引許多醫護人員留言，有不少網友留言表示，自己也曾在安寧病房或照護現場見過類似情況。有網友就說這種神祕的現象一直都有，只是很少被拿出來討論罷了。

