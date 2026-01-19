8年老員工被投訴！因一句話惹怒新人　主管批沒同理心查離職內幕

在職場上，學會如何做人相當重要。一名在職8年的女網友表示，她一向心直口快，沒想到卻惹得新人不開心，對方直接向上投訴。貼文曝光後，網友卻一面倒認為事主有很大的問題。



事主在Dcard發文表示，這名新人是頂大畢業的，即「邁向頂尖大學計畫」的數所台灣的大學。有次問了一個不該問的問題，她下意識回覆：「你覺得呢？」讓對方感到相當受傷。她續指，平常新人發問前，自己都會提醒「彙整一下問題」、「要跟我討論，你要最熟裡面內容」等，這些也讓對方認為她態度不和善。

事主表示，雖然這個新人每次跟自己討論事情的時候，並不是未經思考，但她仍認為對方每次問的問題都很蠢。另外她也說，新人還投訴自己愛把手上的工作丟過去，把人當成小弟，「他就是新人、最閒啊！不然我自己工作量那麼大，是做得完嗎？」

事主表示，主管在收到新人的投訴後，除對她直言「妳沒有同理心」外，還要調查以前的同事們，當初離職原因跟她有沒有關聯。原文作者指出：

「他（新人）很聰明，找了很多文獻來指責我的行為，還跟公司說人可以培養，但人不進來，連培養都不能培養。頂大真的理論有夠多，現在的新人真可怕，講一下就投訴」。



貼文曝光後，沒想到網友一面倒砲轟事主:

.「就是有這種老鳥，才讓新人覺得不適應，把沒禮貌+不懂溝通，包裝成講話直接」。 .「最討厭問問題，對方回答：『你覺得呢』，就是不清楚才問啊，不然到時候做錯又要被罵」。 .「感覺妳帶人的口氣就超爛」。 .「妳被投訴剛好」。 .「我覺得妳的問題很大」。



也有網友建議事主，如果工作上是單獨做事倒還好，若需要帶新人或團隊合作的話，得調整一下做法，否則可能因為不夠會做人，最後會被主管淘汰掉。

