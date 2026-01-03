九巴車長停車與大媽爭執　不滿睇片大聲　男乘客拍片公審車長捱批

乘搭公共交通工具時應注意談話及播片聲量，勿影響他人。有男生於網上發文公審1名九巴車長，指車上有大媽乘客用手機看影片「唔係較到好大聲」，但車長就停車與大媽爭執，他批評車長是「巴X司機」，並不滿指「大佬我趕時間」。



不少網民留言反指摘樓主，「你都黐線嘅，個阿姐喺度嘈你就鬧個司機」、「咁你唔出聲叫個阿姐細聲啲？趕時間搭的士嘛，揸車最忌有人騷擾」、「你覺得細聲唔代表司機不受滋擾，社會實在太多樓主呢類是非不分之人」、「香港幾時退步到細聲就冇問題？呢個世界有個發明叫『耳機』」。



該男生於Threads發文發片批評1名九巴車長，「巴X司機，個乘客睇片開聲唔係較到好大聲，個司機係咁XX佢，又停喺度話個阿姐，再嘈就唔開車，大佬我趕時間」。

不滿大聲看影片 九巴車長與大媽爭執

影片見到巴士停在路邊，車長走出司機位與1名大媽乘客爭執，大媽問車長「我有冇鬧你先？」，車長回應「咁你啱啱講嗰啲嘢仲有冇呀？鬧完未」，大媽反駁「我冇鬧」、「係你鬧人啫，我冇鬧你」、「你覺得我鬧人啫」。車長叫大媽「繼續呀」，有另1名女乘客無奈道「我想落車，唔好嘈啦」，車長就開門讓其下車。

網民斥樓主：你鬧司機，你冇嘢啊嘛

不少網民留言指摘樓主，「你唔鬧個開聲嘅人，你鬧司機，你冇嘢啊嘛，你唔好刪post啊」、「唔怪得而家個個都開大喇叭上車，原來仲有人可以當冇事發生」、「根本就唔可以開出聲，乜嘢叫做唔係咁大聲？你戇X㗎？」

有網民撐車長說，「你坐車尾，距離咁遠覺得細聲，唔等於聲線冇影響司機，支持巴士司機嚴肅處理車內秩序」、「好多人以為車長搵事嘈一餐，其實知唔知播片同傾計聲係產生好大迴音，好易傳到車頭位置，連報站廣播把聲都蓋不過呢種聲音滋擾，係容易令人心煩同惱怒。較靜機，用耳筒睇片，傾電話快快講完，香港搭車文化始終無日本咁好」。

樓主：阿姐已較咗靜音，司機搵嘢嚟嘈

樓主其後回應網民批評說，「因為我冇影前面，一開頭個司機X完佢之後，已經較咗靜音，之後個司機搵嘢嚟嘈或停埋一邊同你慢慢玩，跟住個阿姐先開始喺度同佢嘈」。

