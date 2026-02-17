餐廳新年加一！屯門街坊不滿這2天都加：什麼環境？　網民撐合理

【農曆新年／加一服務費／屯門／物價】過年過節食肆服務費加一加二加三是否合理？有屯門街坊在街坊谷發文，拍到有食肆在門外張貼新年營業時間外，寫明由年廿九去到初三雖然會營業，但要收加一服務費，不滿為何初二、初三仍要加收「初二與初三還加一收費？」、「估你係米芝蓮食店？」。未料帖文引來反彈，許多網民認為「加一已經算好」，而且已在門口寫明，「冇人迫你入去，明買明賣冇問題」。



屯門街坊發現有餐廳由年廿九至初三都要加一服務費，他不滿初二、初三仍要加價。（facebook群組「真‧屯門友」）

餐廳列明年廿九至初三加一 街坊不滿初二初三都加

樓主在facebook群組「真‧屯門友」發文，分享有食肆在店外張貼「2026年春節營業時間」及「收加一服務費」的安排，當中由年廿九、年初一、年初二、年初三均會營業，今天早上營業時間不一，例如初一開工較晚，會由早上11時營業至晚上8點半。同時間，食肆亦列明年廿九至到初三要收加一服務費，並四捨五入至整數免爭議。

樓主不滿該餐廳於初二至初三都仍要收加一服務費，「什麼環境呀？」、「你估你係米芝蓮食店？」

網民：加一已經算好

有網民認為食肆要坐地起價也沒辦法，「呢幾日會開嘅茶餐廳，一向都得散叫，食個早餐都$60至70啦，初二初三畀人工都要工半起……人仲要寫到明」、「我覺得初一初二初三可理解，年廿九加就冇理由」、「加一已經算好，最要命是逐碟加5至10蚊後再加一」。

圍爐失敗被嘲：窮就留返屋企煮公仔麵

殊不知樓主「圍爐」失敗，許多街坊認為只是加一服務費問題不大，「係咁㗎啦，有乜好鬧，新年期間加一咪算小囉」、「我見到有加二嘅茶餐廳」、「好多地方新年會係加一，肯新年紅日開咪好，好多茶記呢3日休息」、「雖然加一都唔係員工袋，但人哋新年都要返工，加一好正常啦，有啲公司員工連工半都無為人服務呀」、「以前過咗冬至就加價，會加到去農曆新年後十五，仲有好多髮型屋、及小部份食店雙計，依家初一至初三先加一服務費」。甚至有人嘲諷樓主「窮就留返屋企煮公仔麵」、「人哋落曬牌（講曬有加乘）你窮可以唔幫襯嗰喎」。

（facebook群組「真‧屯門友」）