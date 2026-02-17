花膠驚現大頭針！吃團年飯男生：好彩𦧲得切 熟知網民解有針原因
撰文：謝茜嘉
送蛇迎馬，農曆年廿九大除夕，不少市民都會採用名貴食材自煮團年飯，有港男生進食購自1間花膠專門店的花膠時，突然覺得口內有異物，吐出竟見花膠插有大頭針，他大呼「好彩𦧲（音：lur）得切，差啲死」。
網民留言問「自己發？洗花膠時見唔到咩？」，男生回覆「屋企人洗嗰陣又真係見唔到，好彩無拮到手」，其他網民驚呼「好彩冇吞落肚」、「好恐怖，一定要報食環」，有網民笑言是「銀針試毒」，亦有內行網民講解為何花膠會出現大頭針的原因，更指並非罕見。
該男生2月16日於Threads發文表示，有花膠專門店的花膠插有大頭針，他大呼「好彩𦧲得切，差啲死」，揶揄「花膠好靚，送埋珍珠髮簪」。
花膠驚現大頭針！吃團年飯男生：好彩𦧲得切
照片及影片見到，花膠連同鮑魚一起煮熟，他進食花膠時察覺口內有異物後，將花膠吐在桌上，並見到有支珍珠白色的大頭針插在花膠中。
內行網民：花膠筒難成形故用大頭針穿起曬乾
有內行網民指出，大頭針是用作穿起花膠定型，「你浸嗰陣唔發現？煮嗰陣都見唔到？大頭針係因為佢由魚肚取出魚鰾嗰陣爆咗，所以拎嚟做花膠筒，但成唔到形就用大頭針穿起曬乾，耐唔耐都會有，平價嘅花膠出現率比較多」，男生就反問「所以賣畀人嗰陣有大頭針都係正常嗎？」。
有網民就質疑，「如果花膠係自己浸嘅，冇乜可能洗嗰陣發現唔到㗎喎，正常洗都會捽吓個面或者搵手輕輕揸吓佢睇佢淋未啦！」。
另有網民分享，「我媽咪琴晚都食到花膠入面有針，好彩冇拮到，大家都要小心啲」，照片見到該支針十分細長。
（Threads@anson_mkh）