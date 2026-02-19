女生重回校園半工讀收入跌！給父母利市縮水　網民教1招表孝心

許多成年華人在農曆新年反過來向父母派發利市，以表達養育之恩。台灣1名女生在網上表示，在專科學校畢業後，工作大約2年半，每年農曆新年會向父母各派6,600新台幣（約1,600港元）利市，但最近她重回校園生活半工讀，計劃要取得學士學位，而每月收入跌至約1萬新台幣（約2,500港元），甚至每1年會有3個月沒有工作，稱如果「包大包一點也是可以，但是就會動用到老本」，思考到底應否封利市，抑或「包個紅包各600新台幣（約150港元）給父母算是個祝福」。



許多網民留言指「紅包是根據個人情況量力而為，不是別人包多少，你就應該包多少」、「心意有到就好啦」、「口頭表達現在的困境就夠了」，更有人提議「紅包就是每人1張捶背券，同樣表達到孝心」。



樓主半工讀回歸校園生活，計劃取得學士學位，故每月收入大跌。（AI生成圖片）

進修半工讀月薪銳減

樓主在「Dcard討論區」表示，自己目前24歲，在5年制專科學校畢業後，直接到醫院工作2年半，之前過年都會向父母各包6,600新台幣（約1,600港元）紅包，但2025年9月開始重回校園，打算自費進修取得學士學位。樓主雖然有工作，但是屬於學校工讀，1個月收入約1萬新台幣（約2,500港元），甚至1年會有3個月沒有工作，每月薪水幾乎不太可能存到錢。

如常封利市 需動用老本

樓主亦指，自己當時即將重回校園，所以請父母出國玩，大概花了接近5萬新台幣（約1.2萬港元），以目前現金流，只要減少支出，預計都可以撐到畢業，如果有額外支出，現金流變得很緊。去到農曆新年，封紅包成為一大難題，「雖然要包大包一點也是可以，但是就會動用到老本」，例如股票。

樓主慨嘆「想今年不想包，但是又覺得沒包好像有點奇怪」，疑惑「包個紅包各600新台幣（約150港元）給父母算是個祝福」，詢問網民「這樣適合嗎？」。（AI生成圖片）

網民︰他們也不希望你勉強自己包紅包

樓主慨嘆「原本想今年不想包，但是又覺得沒包好像有點奇怪」，疑惑「包個紅包各600新台幣（約150港元）給父母算是個祝福」，詢問眾人「這樣適合嗎？」，帖文引來大量網民留言，「直接說，然後不要包，相信他們也不希望你勉強自己包紅包」、「直接不包，說之後補包」、「紅包金額本來就量力而為」、「我覺得學生包600無問題啊」。

