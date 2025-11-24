昂平露營遇野豬！咬帳篷狂扯　2男持樹枝驅趕　女生：驚到腳仔軟

露營驚魂夜！有女生於網上發文分享，在馬鞍山昂平營地露營時遇到野豬的難忘經歷，她當時在帳篷內睡覺，醒來時突然見到有隻豬鼻伸進帳篷內，瞬間被嚇倒。影片見到，1隻野豬咬着帳篷劇烈扯動，2名男子手持樹枝大聲呼喝才將野豬趕走。



網民大呼，「咁恐怖嘅」，亦有網民指出「上年已經有，出名惡，你都仲要去」、「呢隻豬出晒名，係營就咬，食過翻尋味」，亦有心指「畀啲空間野生動物啦，留返在城市住酒店或者去宿營還好啦！」。



有女生於網上發文分享在馬鞍山昂平營地露營時遇到野豬。（Threads@szewai_li）

該女生於Threads發文表示，「瞓瞓下見到有個豬鼻喺營入面真係嚇死，如果想有一生難忘嘅露營體驗建議去昂平，可以親親野豬、遠觀箭豬、睇到靚日出+滿天星」，直言「出返嚟驚到腳仔軟」。

馬鞍山昂平露營 遇野豬咬帳篷狂扯

她分享了兩段影片，第一段見到1隻野豬咬着他們的帳篷劇烈扯動，操普通話的拍片男子指出「（野豬）一點不怕人」。影片見到有2名男子手持長樹枝，不斷大聲呼喝，才成功將野豬趕走。第二段影片則見到1隻箭豬出沒。

影片見到有2名男子手持長樹枝，不斷大聲呼喝，才成功將野豬趕走。（Threads@szewai_li）

網民：畀啲空間野生動物啦

網民留言表示，「營裏面有嘢食？正常所有食物掛上樹就無問題」、「其實你哋先係侵略者」、「箭豬好乖，唔好照佢哋」、「你嚇親豬豬就真」、「昂平豬都係一隻啫，唔知仲有冇勇者去塔門，塔門以前係一堆牛+豬，營都幫你哋拆埋」。