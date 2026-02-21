港鐵男疑車廂吸食電子煙！乘客公審斥煙癮大　網民留意1點估誤會

港鐵範圍嚴禁吸煙！有港鐵乘客近日在車廂發現有男子疑似吸食電子煙，其間雖未見對方吐出煙霧，但他手持疑似電子煙放在口前，認為對方是難忍煙癮，不滿他無視車上乘客，「全車人都係咁食」，因此拍照公審到網上，引來網民炮轟，「最憎啲人食電子煙，當唔係煙咁樣，成日喺室內話食就食」、「食都食得無品過人」、「搞到其他人要聞二手煙」。



但有網民留意1點，猜測男子並非吸食電子煙，「有無見到佢噴煙？如果無應該係戒煙棒嚟」、「人哋咬住枝嘢就當佢食煙，好難入到罪喎」。



有男子疑在港鐵車廂吸食電子煙被公審。

男乘客疑在港鐵車廂吸食電子煙

該目擊女乘客在threads帳號發文公審，指搭乘港鐵屯馬線時，發現1名年輕男子公然在車廂吸食電子煙。從樓主拍攝2張照片顯示，當時車上有不少乘客，身穿牛仔外套的男子坐在座位，一邊使用手機，一邊手持掛在頸上、將疑似電子煙放在口中，不過相中未見他吐出煙霧。樓主見狀不滿對方在室內吸食電子煙，質疑「好頂唔住煙癮喎！全車人都係咁食」。

網民批評車廂吸煙行為：無品 籲向職員舉報

許多網民斥責相中男行為自私，「開頭我都唔明點解要禁電子煙，宜家明了」、「4月30日起，管有電子煙（屬）違法，可原地報警了」、「最憎啲人食電子煙，當唔係煙咁樣，成日喺室內話食就食」、「唔明點解煙民唔覺食電子煙係食緊煙，其實（都）會影響到人」、「搞到其他人要聞二手煙」、「食都食得無品過人」，認為樓主應即時制止，「勇敢啲拍住佢食煙嘅片走埋去講：『先生呢到唔食得煙，我已經拍咗片做證據，一係即時停止，一係通知港鐵職員』」。

網民關注1疑點 估計或是誤會？

惟有留言提出1個疑點，擔憂樓主誤會「公審錯人」，「有無見到佢噴煙？如果無應該係戒煙棒嚟，無焦油無尼古丁，使用時唔會產生煙霧，所以唔會有二手煙問題」、「其實你有無聞到味，或者見到佢噴嘢？」、「睇唔到人哋有煙噴出嚟喎，仲有無其他片呀？人哋咬住枝嘢就當佢食煙，好難入到罪喎」。

港鐵範圍吸煙可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

