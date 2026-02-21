初三拜車公！廟外解籤作福收逾$6000　港男呻成水魚：當畀智商稅

農曆新年大年初三「赤口」傳統不宜拜年，不少市民都會前往廟宇拜神求籤。有港男在網上發文分享慘成「水魚」經過，指當天和女友到車公廟求籤，光顧廟外1名解籤師傅，對方稱其女友「運勢差」又要「作福」，兩人最後被收取逾6,000元，事後醒覺「被搵笨」，無奈指「當畀咗智商稅」。



事件引來網民嘩然，「六千幾蚊轉頭走啦，擺到明詐騙喎」、「神棍係你哋呢啲人養大」，笑稱「我算到你今年會破財」。有人批評解籤師趁新年「掠水」，「點解宜家車公啲解簽佬變成咁，以前真係老實，解簽個價係實價」、「喺神面前做缺德嘅事，佢都幾大膽」。



有港男於大年初三到大圍車公廟，在廟外解籤被收逾6,000元，大呻成水魚。（「threads＠samuelming_」圖片）

年初三拜車公 廟外解籤被收逾6,000元

「風水佬果然都係劏字派」，該港男在threads帳號「samuelming_」發帖，指大年初三（2月19日）和女友到沙田大圍車公廟求籤，他記得往年約50元解一枝籤，但他今年到廟外光顧1名陳姓解籤師傅，對方聲稱其女友「運勢差」，解籤時要求為他們「作福」，兩人當時不懂反應沒拒絕，最後被收取逾6,000元。

港男嘆成水魚：當畀智商稅

樓主表示，他分享事件旨在「自抽（水）」和警世，勸喻他人若有需要解籤，應該要光顧廟內的解籤師傅，「就算聽到咁貴，唔好學我企唔硬」，無奈苦呻是次經歷「當畀咗智商稅」。

港男分享自身經歷，提醒網民若要解籤，應光顧廟內的解籤師。（資料圖片／夏家朗攝）

網民指如同詐騙：神棍係你哋呢啲人養大

帖文引來網民震驚，「六千幾蚊轉頭走啦，擺到明詐騙喎」、「點解會畀」、「佢揸住支槍要你過數嗎？」、「你第一次去？唔係弱智好難會發生」、「神棍係你哋呢啲人養大」，又揶揄「6,000蚊，我想知你係事前定事後先知？呢單嘢睇得出你有劫數」、「我算到你今年會破財！」

解籤師傅不老實VS願者上鈎？ 網民：當買個教訓

有人批評個別解籤師傅趁新年「掠水」，「舊年都好似係$20一支咋喎」、「點解宜家車公啲解簽佬變成咁，以前真係老實，解簽個價係實價」、「喺神面前做缺德嘅事，佢都幾大膽」、「我幫人做個大批（算命）下下講粒幾兩粒鐘，都係收人$599咋」、「6,000幾蚊開盤睇流年，睇埋你屋個風水都仲得」、「攞一半捐去公益金可保你全年大吉，總好過畀風水佬」。但有留言覺得「願者上鈎」，「無問清楚收幾多就搵人解，又肯畀錢嘅呻都無謂啦」、「做咗水魚，買個教訓要識得拒絕」。

（threads＠samuelming_）