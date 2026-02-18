大埔林村許願樹！新年泊車每小時$100是水魚價？網民教1招平又快

【丙午馬年】送蛇迎馬新年新氣象，不少市民專程到大埔林村找許願樹拿個好意頭。大埔林村許願節初一起舉行，有網民發現，林村的泊車費用高達每小時100元，上傳照片令網民們嘩然，笑稱「一係100，一係400（牛肉乾／違例泊車定額罰款），自己揀」、「又係水魚價」。



有網民認為已明碼實價，「寫到明都有得嘈」，建議可使用公共交通工具，又分享其實可以將私家車泊到太和邨，再轉乘巴士進入林村，還可免除車輛排隊入村的時間。



網民發現新年時入林村，泊車費用要每小時100元。（facebook群組「馬路的事討論區」）

樓主在facebook群組「馬路的事討論區」發帖，到林村香港許願節2時，發現林村許願樹泊車費要每小時100元。其上傳的告示放在林錦公路路牌下方，紅底白色寫明「香港許願節」、「泊車$100／每小時」，其他照片到許願樹下圍着不少人。

網民：一係100，一係400，自己揀

高昂泊車費令網民嘩然，認為費用過高「趕客」，「一係100，一係400，自己揀」、「唔係一百畀唔起，而係唔去更有性價比」、「又係水魚價」、「黐X線」、「我情願唔去，始終已經唔係真樹，去嚟都無用」、「早2年去泊過，爛地入場費$200，泊完仲要成架車身好似吹完沙塵暴咁」、「早幾年係100蚊泊3小時/50泊2小時」。

網民教太和邨泊車再轉巴士更快

也有網民認為已寫明價錢，「咁咪唔好揸車囉，寫到明都有得嘈嘅話，人生有排嘈」、「供求問題啫」。不少留言提到進入林村可乘搭公共交通工具，「坐巴士去囉」、「搭巴士好過，又要排隊塞餐飽」、「100蚊個鐘，不如坐的士入去」。

大埔林村許願節今（17日）起舉行，早上有幾陣微雨，不少市民冒雨到場許願。（夏家朗攝）

有留言分享，如果想駕車入大埔再到林村，快捷便宜的話可選擇在附近泊完再轉車，「泊車喺太和邨，坐巴士入去最快，車都要由廣福嗰邊行，排隊入，好耐調節車流好方法」、「泊架車係太和坐的士去都平過佢」。

