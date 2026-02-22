新年利市│港島豪宅保安初四全日收$630算少？　行家爆：最少$7000

許多保安員過年收到住客派利市，額外賺一筆！有在港島某豪宅的保安分享，他在大年初四早上上班，連做12小時，總計下來收到630元的利市，好奇「算多嗎？」，透露豪宅單位不多，外國人住戶不派利市，最大銀碼是一對夫婦派了2封50元。未料許多行家認為金額「太少」，「我跑馬地一封都500啦，最少7,000起」，提及他利市少的關鍵所在，但有留言認為這是「開心錢」不要太計較，「我見好多同事都唔係欠利市錢先開到飯，開心錢嚟啫」。



年初四返12小時收$630利市 最大碼為$50

樓主在facebook群組「裁員炒人消息關注組」發帖，聲稱在港島某豪宅任職保安員，他在今年大年初四返「日更12碼」，即早上開始連續上班12小時，總共收到630元利市，其中590元是住客給、40元是同事給，「算多嗎？」。

他又透露，收到最大的金額是一對夫妻派的2封50元利市，該豪宅單位不多，「亦有外國人住戶唔會俾利市」。

網民話太少：最少7,000起

許多網民留言認為「利市太少」，「我爸以前年初一至三收8,000元利市」、「我21歲返餐廳1日都2,100啦」、「我跑馬地一封都五百啦，最少7,000起」、「跑馬地幾千萬樓都$100起」、「認真，跑馬地送貨，收過1,000蚊利市」、「我認識1個朋友在香港島中半山某豪宅做管理員，每年佢同其他同事，都收1萬蚊左右嘅利市錢」。

行家提關鍵： 初一、初二先多

有留言指「我有朋友抄散豪宅坐幾個鐘更亭已經咁喎，你得$630，係咪平時太串呀」，從其上傳照片所見，有15封利市，只點算露出來的鈔票金額已有790元，也有前保安員分享昔日的「戰績」。部份人提到關鍵，是樓主在初四才上班，「 初一、初二先多，初四打後就少，何況今年好多人外遊」。樓主稱「下年初一二三，我一定掉低屋企人，一定返工」，又指初五上班由朝早到午飯時間，半天收到合共270元利市。

網民嘲：幾十歲人仲希望逗多啲利市係一種可悲

有網民認為利市是「開心錢，唔需要理多定少」，但有人批評樓主「幾十歲人仲希望逗多啲利市係一種可悲」。這說法引來反駁，指「又唔好咁講，我見好多同事都唔係欠利市錢先開到飯，開心錢唻啫，又唔係偷唔係搶，個客肯畀，自己都要畀情緒價值先有嘅」、「唔係真係關利市嘅錢事，而係嗰種收到嘢種『興奮』心理，我個人就係鍾意追逐『快感』，會唔會令你易明啲啲？」。

