外傭拆大疊利是影片瘋傳！表情由地獄到天堂震撼全網　收穫多到咁

農曆新年除了保安，還是外傭「豐收期」？本港社交平台Instagram瘋傳多段外傭自拍拆大疊利是影片，僅拆了一半左右，已出現10元、20元，甚至100元、500元等大金額利是，如果全部拆開，總金額有機會達4位數。



而外傭拆利是時從10元到500元，由「地獄」變成「天堂」的表情亦引起網民熱議，大讚反應可愛，「so cute，祝你有個好年」、「要心存感激」。



本港社交平台Instagram瘋傳多段外傭自拍拆大疊利是影片。（IG影片截圖）

農暦新年假期後，是時候拆利是盤點「收穫」。有在港印傭於社交平台Instagram發布影片，在家自拍逐一拆開新年期間收到的大疊利是，「戰利品」相當「豐盛」。

外傭拆大疊利是 最高金額500元

影片長33秒，該印傭拿着一大疊利是急步走到鏡頭前坐下，然後開始拆利是。頭3封利是都是10元或20元，她的表情平靜沒特別起伏，但打開第4封發現竟是俗稱「大牛」的500元，她即時露出難以置信的驚訝表情，反覆檢查「嘩」聲連連，甚至親吻鈔票，相當興奮。

該印傭拿着一大疊利是急步走到鏡頭前坐下，然後開始拆利是。（IG影片截圖）

頭3封利是都是10元或20元，她的表情平靜沒特別起伏。（IG影片截圖）

其後她再開出100元利是，同樣開心得親吻鈔票。之後她滿面笑容，加速拆利是，明顯滿心期待再有「驚喜」，但可惜之後3封都是10元或20元利是。

其後她再開出100元利是，同樣開心得親吻鈔票。（IG影片截圖）

利是收穫估計有咁多

不過影片結束時，她仍未拆開全部利是，如果全部拆開，或有機會達到4位數「收穫」。

這名印傭拆利是由「地獄」到「天堂」的表情引起網民熱議。（IG影片截圖）

「地獄到天堂」表情笑爆網民：好可愛

這名印傭拆利是由「地獄」到「天堂」的表情引起網民熱議，大讚反應可愛，「so cute，祝你有個好年」、「要心存感激」，又笑言「要親吻給你500元利是的人，不是利是」。也有不少網民驚訝原來外傭在新年期間的「收穫」可如此豐富。