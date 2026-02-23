新年利市│男友母派$1000　她媽媽僅派$200　男友不快女生愁問怎辦

農曆新年收派利市是講求心意與祝福，但金額可是重點！有家境屬中產的女生於網上發文分享煩惱，指出男友媽媽每年都會包1,000元利市給她，但她媽媽卻只包200元給男友，「男朋友知道咗有啲唔開心」，媽媽並非不喜歡其男友，而樓主去年已提出此做法不妥，但媽媽今年依舊如是，她遂問網民該怎麼辦。



網民留言指出，「利市係意頭，豐儉由人，唔使等價交易」、「講真每家人派利市都有自己個價，人哋父母出$1,000，唔代表自己要出$1,000，派利市真係唔好比較價錢，其實只係祝福」、「如果佢阿媽封1萬（元），你又要你阿媽照跟？」，不少網民就提出解決方法安慰樓主男友及平衡雙方金額。



有家境屬中產的女生於網上發文分享煩惱，指出男友媽媽每年都會包1,000元利市給她，但她媽媽卻只包200元給男友。

該女生於Threads發文表示，「男朋友媽咪每年都包$1,000利市畀我，但係我媽咪淨係包$200，上年已經同咗我阿媽講，但係佢去到今年仍然都係$200，可以點算？」。

獲未來奶奶$1,000利市 媽媽僅派給男友$200

女生補充家庭背景，「利申：屋企中產，我媽咪冇唔鍾意我男朋友，次次屋企食飯都會叫埋佢」，強調並非想比較金額，「係男朋友知道咗有啲唔開心」。

女生強調並非想比較金額，「係男朋友知道咗有啲唔開心」。

網民斥女生男友計較 提解決方法平息

不少網民批評女生男友計較，「你男友唔啱，利市只係心意，佢為咗你媽封利市介意真係好小朋友、短視、無氣量，你2個嘅事關你媽咩事」、「咁都好介意，第時大把嘢介意」、「你男朋友都好計較，未結婚都咁樣，咁你要諗下呢個男人仲要唔要得過」。

網民紛紛提出解決方法，「你同男朋友講父母封利市最大銀碼係$200咪得囉，話自己一樣收到$200 only」、「咁你拎$1,000出嚟畀你阿媽包咪得囉」、「自己補差價，反正佢媽畀$1,000你，搵$800出嚟都唔係自己錢，既然男朋友咁小氣睇錢咁計較，而你又要面！」、「可自己額外畀封男友，或你拎嗰$1,000出來一齊使」、「你男友介意咪叫佢阿媽出年封$200畀你，加難減易，夠晒公平」。

網民紛紛提出解決方法，「你同男朋友講父母封利市最大銀碼係$200咪得囉，話自己一樣收到$200 only」。

網民：你媽都未當男友係屋企人

有網民分析事件，「呃無用，問題係佢媽明知個女收$1,000都唔封返$1,000，咁個男仔分明就唔過關」、「你1日未結婚，你媽都未當男友係屋企人，其實係態度正確」。

另有身為媽媽的網民分享想法，「我做人老母，我都會咁做，人哋個女我會包$1,000，希望佢體諒我件唔成才嘅仔，人哋嘅仔我$200就算，佢搶咗我寶貝女」，這個說法「突破盲點」，獲不少網民笑着認同。

