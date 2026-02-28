夫婦北上按摩｜女技師私下索丈夫微信　港妻向經理投訴　後續更嬲

近年不少港人選擇北上消費，因為貪圖價格相宜和服務周到。不過有人妻在網上發文，指和丈夫光顧深圳某按摩場，有女技師服務丈夫「鬆腿」後，竟追截丈夫到另一樓層，私下索取其聯絡方式，表示「下次可以提供其他服務」。事主不滿技師勾搭丈夫，怒向店舖經理投訴，但對方表現不耐煩，更說出1句話，令她更為不滿，斥責「畀錢買舒服，點解我要受呢啲委屈」，因此奉勸女士勿讓另一半到該按摩場。



不少網民覺得樓主丈夫甚為可疑，「唔好話我知佢完全無辜」、「你老公自己嗌鬆腿已經有問題啦」，覺得技師想賺錢其實無可厚非，「人哋都係搵錢，你老公唔彩佢其實係無問題㗎」，認為重點在於丈夫是否有足夠定力，對抗誘惑。



該人妻在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指日前和丈夫北上深圳，光顧羅湖某按摩場，透露丈夫當天最先選擇「鬆腿」服務，而她則在旁進行採耳，其間女技師多次以「嗲聲嗲氣」語調和丈夫聊天，先是詢問他們所購買的團購是否不含大堂服務，並重複問道「確定嗎？」、「真的嗎？」。她在旁聽聞大為反感，「聽到好炆憎」。

技師追截索取丈夫聯絡方式 人妻撞破速逃

首輪服務結束後，樓主夫婦準備轉至樓下進行全身按摩，該技師先行離開。正當二人分別前往洗手間時，該女技師竟然衝到樓下追截其丈夫，私下詢問對方要聯絡方式，表示「下次可以微信溝通，可以提供其他服務」，剛好被上完廁所出來的樓主撞破，技師發現她身影，便馬上離開。

人妻怒向經理投訴 聞1句更惹火

樓主續指，她離開按摩場時向經理投訴，不滿技師在她面前勾引其丈夫，質疑「我唔理你哋提供咩92、95、98服務，無理由我喺老公隔籬，你啲女技師知道見到都要追落去加微信」，狠斥對方行為極不尊重。但經理表示技師絕對不會做這種事，又指事件純屬她「家事」，和店舖無關，過程表現不耐煩，樓主形容「總之佢個態度就係，我係西客咁嘅態度，唔X想彩我」。

事主呻：畀錢買舒服，點解要受委屈

樓主事後大呻，她是該店的忠實客戶，過往已光顧多年，認為自己「畀錢買舒服」，不解「點解我要受呢啲委屈」，又指該店有部份技師長得比較「標緻」，認為是「男人天堂」，故分享其經歷，奉勸女士們勿讓另一半到涉事按摩場。

樓主丈夫被質疑「有輘輷」：嗌鬆腿已經有問題

帖文引來網民熱議，絕大部份人都覺得樓主丈夫不單純，「唔好話我知佢完全無辜」、「你老公自己嗌鬆腿已經有問題啦」、「鬆腿係一個暗示，如果正經就按腳。你老公仲在你身邊仲選這，對你尊重有限，個技師就係覺得你老公咁都選，擺明可以有下次賺錢機會，咁當然加微信」、「你老公去得仲要揀鬆腿，仲要同埋你一齊去，一係佢就真係第一次去，唔知鬆腿係做乜？唔係佢就真係勁唔尊重你」、「反而要畀個讚個經理，咁識講嘢，你老公應該俾咗小費醒個經理，救佢一命」。

網民為技師說情 將矛頭直指樓主丈夫

雖然有人批評技師行為過於明目張膽，「攜眷就應該檢點啲」，但更多留言覺得對方只是「𢱑生意」，「大陸好多骨場都係暗邪㗎啦」、「人哋都係搵錢，你老公唔彩佢其實係無問題㗎，你委屈啲乜嘢？」、「你老公明知你喺到都唔避嫌，就算唔係骨場，唔夠定力出到邊都一樣，你無可能時刻喺你老公隔籬」，同時質疑「曲線宣傳」、「係咪廣告嚟？等啲男人今晚即去」。

