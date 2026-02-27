鬼畫符？女生叫外賣收餐廳潦草字條 理解不能：求翻譯 答案曝光
撰文：桃樂斯

鬼畫符？有女生在社交平台求助，指點叫外賣時獲餐廳留下1張字條，但因字跡太潦草，大概只能理解是她所下單食物已售罄，但後面3字卻無法看懂，因此詢問網民求翻譯。有眼利的網民一眼看懂，並揭露那3字答案，有人因此笑稱「醫生失業轉行？」、「好似中醫寫啲單」。
叫外賣餐廳留「鬼畫符」字條？ 女生：求翻譯
該女生在threads帳號「azu_harmonic.r」發帖，指她在餐廳點叫外賣，但之後竟然收到對方1張字條，從字條隱約可以看到「瑞士雞翼剛賣完，現換黑椒雞扒比（畀）你」，但由於最後3個字的字跡實在潦草，她完全無法看懂，故求助網民「求翻譯最後個句」。
最後3字答案曝光！ 網民笑：醫生失業轉行？
帖文引來熱烈討論，有網民表示看到「結欠王子」、「結了紮」等爆笑字眼，亦有人看出最後3字其實為「請見諒」，遂引來他人笑稱「本來唔覺，睇完留言後點睇都係寫『結欠王子』」、「其他都睇到，但最尾真係請見諒我，睇唔出係請見諒」、「宜家茅山師傅都要兼職做茶記？」、「醫生失業轉行？」、「好似中醫寫啲單」。
網民1原因勸諒解：字雖醜亦有文化
不過有網民欣賞餐廳有責任心，「人哋揸鑊鏟唔係揸筆，手字唔靚體諒吓啦」、「算係易認，起碼佢只係每粒字一筆寫」、「用『見諒』好文雅，現代人已很少用。字雖醜，亦有文化」、「淨係呢張紙呢個交帶，已經要繼續幫襯」。
