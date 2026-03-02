尖沙咀獨行女生凌晨遭尾隨！跟上大廈對峙　醉男後續出手傷人刑毀

女生深夜凌晨獨自在街上要小心！有女生於網上發文發片公審1名「醉酒佬」，她於凌晨約5時獨自在尖沙咀諾士佛臺大斜路行走時，1名醉酒男子欲伸手觸碰其肩膀，她立即喝停對方，男子其後一直尾隨她到大廈樓上，她即回到地下管理處報警，保安要求男子出示身份證，男子拒絕之餘，更突然「發難」出手擊襲女子，又弄損保安的手，擊毀管理處查看閉路電視畫面的電腦後逃去。



網民大讚女生，「師姐真係女中豪傑！」、「你當時一定又驚又嬲，但你好勇敢，嚟緊呢幾個月買定防狼器，每日同熟人報平安」、「樓主好勇敢，一定要推到條友被人拉」。有網民提醒，「俾人尾隨千祈唔好直接番屋企，會俾人知你住邊，依個要去人多嘅地方遊花園撇甩佢先好返屋企，或者一邊遊花園一邊報警，等警察拉佢」。



警方回覆《香港01》查詢時表示，3月1日凌晨5時32分接獲1名59歲女保安報案，1名年約50歲男子尾隨1名21歲女子進入尖沙咀諾士佛臺4-5號東港商業大廈，男子動手打女子及破壞管理處電腦後逃去，案件交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。



該女生3月1日於Threads發文表示，「想搵人認領返自己個老公/同事/朋友」，指出「我1個女仔5:00am左右行諾士佛台大斜路上，佢已經想伸手掂我膊頭俾我喝停，之後一直尾隨我上大廈」。

女生凌晨獨行遭醉酒佬尾隨上樓

女生續說，「我落管理處報警，管理處叫佢拎身份證佢拎唔出嚟，之後發爛出手刮（摑）我，整損埋保安隻手，打爛咗管理處CCTV電腦再逃去」。

女生不滿指「你係咁跟X住我做乜X嘢呀？」，男子含糊地說了句話，女生隨即情緒激動大喊「喂，你想點X樣啫！你落返去，警告你」。

女子大廈內拍片 情緒激動與男子對峙

第一段影片見到，女生與1名戴黑框眼鏡、穿黑色皮衣、深藍色牛仔褲的男子在大廈內對峙，女生不滿指「你係咁跟X住我做乜X嘢呀？」，男子含糊地說了句話，女生隨即情緒激動大喊「喂，你想點X樣啫！你落返去，警告你，你落返去啦，快啲啦！落唔X落呀！」，男子說「你冷靜啲先」。

女生繼續激動大喊「咁你落返去啦！你係咁跟X住我做乜X嘢呀？」，男子否認道「我唔X係跟住你」、「呢個1樓得你霸X晒呀？」，女生揚言報警，男子回應「你報警囉咁」，女生隨即進升降機到地下。

第二段影片見到，女生與男子在管理處爭論，男子問「點解唔得呀？」，女保安回答「因為你唔係呢度啲（租）客」。

男子聲稱自己是同1棟大廈租客 後動手打人

第二段影片見到，女生與男子在管理處爭論，男子問「點解唔得呀？」，女保安回答「因為你唔係呢度啲（租）客」，男子指着女生問「佢係呢度啲（租）客呀？」，女生說「我係呀，我有鎖匙呀」，指出已報警，男子要求「call差佬嚟證明我同佢都係呢度啲（租）客先」，女生不滿道「咁你快啲上去啦，你係咁跟X住我做咩啫，我落你又落，我上你又上」。

第三段影片埸面混亂，男子拍打女生，女生爆粗大喊「我X你老X，你郁乜X嘢手啫！」，她慌忙走避，並聽到女保安開聲制止。

第三段影片埸面混亂，男子拍打女生，女生爆粗大喊「我X你老X，你郁乜X嘢手啫！」。

女生慌忙走避，並聽到女保安開聲制止。（Threads@happy_baby588）

被陌生人尾隨跟蹤有什麼應對方法？

有網民批評，「點解啲老男人會覺得自己好有魅力吸引到後生女，仲會自以為是跟蹤人哋咁變態？」，又說「打爛電腦有咩用，有錄影，衰多條刑事毀壞，實走唔甩㗎呢條友，樓主放心」、「嘩！真好恐怖，好彩係有個保安喺度，我知有啲大廈因為想縮皮，夜晚6：00後冇咗夜更保安。推！」。

有網民教路被陌生人尾隨跟蹤時的應對方法，「其實阿女你做咩上樓先，你即時找保安幫忙，同保安講佢唔係呢度住，保安會阻止佢上樓」、「你真係大膽，佢入lift，你仲唔嗱嗱臨出lift」、「樓主，有人跟蹤真係唔好返屋企，去人多嘅地方+有cctv嘅地方，例如便利店，因為之後你返屋企，點都會覺得嗰條友會報復，成日返屋企都會驚（經驗之談）」。

