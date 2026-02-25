疑打幼女揈凳上懶理哭喊　惡媽狂玩水晶甲手機　港鐵乘客目擊公審

有虐待兒童之嫌！有港鐵乘客於網上發文公審1對父母，他目擊該媽媽於油麻地站上車時打目測年約3、4歲女兒，將女兒掉在凳上後，竟第一時間檢查水晶甲有否損壞，之後又玩手機，女兒一直哭喊，該對父母也視若無睹，樓主直斥「生仔要考牌」。



網民批評，「唉！見到啲咁唔正常嘅媽媽，替小朋友驚驚！」、「識生唔識教」，直言「多數呢啲會自己受返，而家點對仔女，仔女大個之後，就會點對返佢哋」。



該港鐵乘客於Threads發文表示，「生仔要考牌，油麻地站上車已經打女兒，一手掉上櫈，第一時間check水晶甲，大大粒石，之後check手機，個女繼續喊，老竇全程廢柴！」。

港鐵媽被指打幼女揈凳上懶理哭喊惹議

照片及影片見到，女兒躺在車廂座椅上哭喊，媽媽一直只顧檢查水晶甲及玩手機，爸爸推着嬰兒車站在旁邊，兩人均未有安撫女兒。

目擊乘客：父母完全沒幫女兒抺眼淚

樓主指出，「最後兩公婆坐在女兒前面，女兒夾在背後和長凳之間繼續喊，女兒大約3、4歲，其實好得意，但父母完全沒幫女兒抺眼淚！」，懷疑是否親生女兒。

網民批：唔鍾意就唔好生啦

有網民問「掉上凳大唔大力先，如果大力我會報警」，樓主回覆說「直頭係揈（音：fing）上去」。

網民批評，「3個好似唔識嘅咁！」、「唔鍾意就唔好生啦，又要貪爽，有咗又唔想負責！」、「呢啲父母最鍾意講『你好煩！』，迪士尼聽唔少」，有網民猜測「應該2種情況嘅啫，1：個女前妻嘅，2：搞大咗焗住嫁」。

