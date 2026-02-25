與親戚飲茶遭爸爸叫扮爭埋單！港男不慎爭贏焗畀$1,560　呻被屈錢

若非真心想請客，切勿裝大方搶着結賬！有港男生於網上發文大呻，農曆新年與親戚一共12人到酒樓飲茶吃開年飯，爸爸叫他「扮大方爭埋單」，沒料到他「唔小心贏咗」，計算「加二」服務費在內，他要付1,560元，還要即場拆利市才夠錢，事後他問爸爸索錢，惟爸爸的回應令他懷疑被做局「屈我餐茶」。



有網民指出，「而家呢個年代，邊會仲有爭埋單㗎？人哋見你搶住埋單，人哋就梗係坐定定喇，下次唔好咁傻，仲要成千幾蚊」、「呢啲情況緊係有大食大，邊有做細畀錢㗎？搶畀錢仲戇居，傻的嗎？」。不過也有網民認為不應計較，「你今年幾大呀？唔係15、16歲𡃁仔，1餐半餐都咁就真係唔好睇啦」、「以前人哋請你，你而家請返人，大家禮尚往來」。



有港男生於網上發文大呻，農曆新年與親戚一共12人到酒樓飲茶吃開年飯，爸爸叫他「扮大方爭埋單」，沒料到他「唔小心贏咗」，計算加二服務費在內，他要付1,560元。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該男生於Threads發文表示，「同親戚飲茶，老竇叫我爭埋單，結果我唔小心贏咗，12個人飲茶，$1,300（計埋加二即係$1,302）（編按：「加二」意指全單金額加20%，即總數1,560元）」。

12人飲茶食開年飯 男生遭爸爸叫扮爭埋單

男生說，事前爸爸叫他「扮大方爭埋單」，「事敗後畀$100獎金給我」，沒料到同桌的表哥「爭都不爭就自動棄權」，稱「下次佢請返」。

男生不滿指，「焗X住我請，搞到我要即場拆利市先夠錢畀」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

男生：搞到我要即場拆利市先夠錢畀

男生不滿指，「焗X住我請，搞到我要即場拆利市先夠錢畀，仲要無啦啦俾酒樓屈多$258」。

男生表示，事後他問爸爸索錢，怎料爸爸說「大個仔要試下請親戚飲茶嘅滋味」，他直言「愈諗愈唔對路，懷疑老竇夾我親戚屈我餐茶」。

男生直言，「愈諗愈唔對路，懷疑老竇夾我親戚屈我餐茶」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民斥：要個後生拆利市埋單

事實上，酒樓並無「屈」男生錢，加二服務費即是加20%，並非男生所說的加2元，按1,300元計算，即是加260元，男生須付1,560元。有網民笑言，「所以老竇先至要你畀錢，等你學識咩叫加二」。

網民批評男生爸爸與親戚，「10幾人喝茶，要個後生拆利市埋單，利市是佢自己財產，新年逗利市就咁被騙走，俾老竇其他所謂親戚用咁方式等於屈佢畀請喝茶。好心12個人去食都不夾錢，呢種親戚認清楚啲，冇下次，事後老竇冇出錢畀仔都不應該，1件事看清身邊人」、「以後唔好信任何人，包括你老竇」。

網民直言，「請客已經唔流行，除非你真係諗住請，唔係就唔好衝出嚟」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民：充闊佬最onX 質疑是「潮文」

網民直言，「請客已經唔流行，除非你真係諗住請，唔係就唔好衝出嚟」、「充闊佬最onX，我老竇就一世都係咁，冇人會記得你，之後老來乜都冇，仔女又乜都冇，冇人可憐」、「下個月家用扣返咪得囉，我畀得唔舒服嘅錢就要拎返」。

有網民質疑是「潮文」，「連登文章出現，又呃到班Threads仔Threads女」、「呢篇嘢有啲熟口面」、「邊有咁啱飲餐茶可以咁齊頭$1,300呀」。翻查資料，「香港高登討論區」2016年曾出現相同內容帖文，樓主疑將內容搬到Threads「翻炒」，再成功掀起熱議。

（Threads@cocogorisking）