老公請吃羊肉爐！餐廳內好友「1行為」踩底線　全網怒轟：快絕交

一名女網友分享，老公近期請朋友吃羊肉爐，結果對方不僅多帶一位陌生人，還加點三盤最貴的雞佛，到最後結帳時，連假裝客套要付錢的行為都沒有，讓她相當傻眼，不少網友也紛紛撻伐對方行為。



這名女網友在Facebook社團「匿名公社」表示，老公近期說要請朋友吃羊肉爐，當天提早到餐廳，先點好一桌菜，沒想到朋友到場時，還多帶一位完全不認識的陌生人，雖然讓他們有點錯愕，但仍選擇不計較。

這名女網友進一步說明，讓她更傻眼的是老公朋友入座後，撈了鍋底一下，便走向櫃檯加點三盤單價最高的雞佛，雖然這餐本來就說好由他們夫妻請客，但結帳時，對方連一句客套話都沒有，完全沒有表達「要不要幫忙分攤」的意思，讓她直言：「是我女人太小心眼？還是……」

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示：

「客不帶客，除非事先告知並徵得同意」

「是他太不要臉，請客還帶陌生人」

「是我就沒下次了，請他還帶不認識的來，是怎樣」

「來客要加點東西，也必須要詢問主人吧！基本的教養問題都不明白嗎？」

「以前也遇過這種事，後來就不來往，超級不要臉的朋友跟朋友的朋友」

「是我這個朋友一次就斷，除非他也常常請我」

「沒經過主人同意，就帶伴來吃飯的那種朋友，基本上就沒啥禮貌跟水準」



事實上，不少人都會在領獎金、升官、離職前，習慣做東請客。一名女網友分享，辦公室有人請飲料時都不敢點太貴的，怕讓同事破費，好奇大家會依照自己喜好點餐，還是會考量同事賺錢辛苦，選擇點便宜的？大多數網友坦言「會點自己想喝的，而不以價格考量」，不過也有部分網友點出「會參考其他同仁點的價位來決定」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】