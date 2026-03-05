霸王餐？廣東女生旺角食飯無付款　悲呼1原因所致求救　後續暖心

【香港旅遊／避雷】外出吃飯緊記要「確認付款」，以免誤食「霸王餐」。有廣東女生於社交平台小紅書發圖發文求救，指她日前在旺角日式食店SUKIYA用膳後，因1原因忘記付款就離開，期望有好心人相助，悲呼「有人能幫幫我嗎？現在已經在羅湖回深圳趕車了，我不想吃霸王餐啊」。



事件引來網民熱議，不少人認為是兩地文化差異所致，「這個還真是，兩地的習慣真的不太一樣」。而樓主隨後回覆帖文，揭露事件暖心後續。



有廣東女生於小紅書求救，指她日前在旺角日式食店SUKIYA用膳後，因1原因忘記付款就離開，期望有好心人相助。（資料圖片）

「我不想吃霸王餐啊……我天SOS」。該名來自廣東的女生於小紅書發圖發文，指她3月2日晚上6時許在香港旺角日式食店SUKIYA吃飯，忘記結賬就離開，但因為已坐車返回內地，無法回店付款，遂向網民求救，「忘記去結帳直接走了，我怎麼才能聯繫上店家，有人能幫幫我嗎？現在已經在羅湖回深圳趕車了」。

內地女生旺角吃飯 因1理由忘記付款崩潰求救

樓主又解釋忘記付款原因是「忘記了自己不是掃碼點餐的」，加上離開時「沒看見單子」，「而且我們慢悠悠邊聊天邊走，店員太忙了沒人叫我們」。

樓主解釋，忘記付款原因是「忘記了自己不是掃碼點餐的」。（小紅書）

網民：兩地文化差異

網民看過帖文議論紛紛，不少人認為是兩地文化差異所致，「這個還真是，兩地的習慣真的不太一樣」、「估計博主因為習慣咗內地的掃碼下單順便付款的模式」。也有不少網民幫忙尋找食店聯絡方法。

內地女生揭暖心後續

同日晚上10時許，樓主更新帖文指獲好心人幫手解決事件，「我已經解決啦，有人幫我畀咗啦，有個女生幫我去埋單了」，直言「我良心不安4個鐘，終於好返啲！」。

直言「我良心不安4個鐘，終於好返啲！」。（《愛回家》劇照）

網民：好溫暖的城市

網民大讚「你也是好寶寶」、「真是很多熱心人，好溫暖的城市」。亦有自稱該日式食店前員工安慰樓主，「差不多每天都會有3到4張單沒結賬，很多情況都是無心的，能補就盡量補，不要太放心上」。