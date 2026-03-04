有片｜香港珠寶展爆搶購潮！日本參展商被瘋搶這物品：像戰爭一樣

【香港珠寶展2026／搶購潮／盛事經濟】為搶「心頭好」，要全力地去衝！一年一度的香港珠寶展（香港國際鑽石、寶石及珍珠展）星期一（3月2日）起開鑼，本港社交平Threads及內地小紅書瘋傳影片，見到人氣日本珠寶商Kishun攤位成為「圍堵搶購」目標，一人一籃激烈「搶貨」，更有大叔把膠籃當作頭盔使用「衝鋒陷陣」，場面相當「墟冚」。有參展商形容，「每次都跟戰爭一樣」。



影片震驚網民，直呼誇張，「哇！搶貨囉！」、「菜市場？」、「拿菜籃子排隊買珠寶真誇張」。而Kishun在Threads打趣回覆網民，指「多謝大家支持」。



香港珠寶展開鑼，人氣日本珠寶商Kishun攤位成為「圍堵搶購」目標。（Threads@kasumi.blair_）

「香港珠寶展2026」於3月2日至3月6日在「亞博（亞洲國際博覽館）舉行。有參展商於Threads發布影片，揭示珠日本珠寶商Kishun攤位搶購情況，形容「珠寶展擠壓現場，誇張。每次都跟戰爭一樣」，笑言「我們家（攤位）在隔壁，很安全」。

珠寶展日本珠寶商Kishun被「瘋搶」 參展商：跟戰爭一樣

影片見到，Kishun攡位開放前，已排了長長人龍，眾人爭先恐後，更有大叔把購物籃放在頭上當作「頭盔」，準備「衝鋒陷陣」，多名保安在場維持秩序。

Kishun攡位開放前，已排了長長人龍，眾人爭先恐後。（Threads@susu_huang1115）

有大叔把購物籃放在頭上當作「頭盔」，準備「衝鋒陷陣」。（Threads@susu_huang1115）

另1段小紅書流傳影片見到，Kishun攡位開放後，眾人拿着購物籃跑到攤位貨架，有人一手掃下一大堆珠寶放入籃，其他人也急步遊走尋找「心頭好」。

Kishun攡位開放後，眾人拿着購物籃跑到攤位貨架尋找「心頭好」。（小紅書@77愛寶石）

網民嘆珠寶展變「菜市場」

網民看過影片嘩然，直呼誇張，「哇！搶貨囉！」、「珠寶展保安這麼兒戲」、「我有買過，價錢真的超便宜」。也有人感嘆珠寶展變成「菜市場」，「拿菜籃子排隊買珠寶真誇張」，上載影片的參展商形容「昂貴的菜市場」。

這類貨品成搶手貨

另有網民疑惑什麼貨品這麼「搶手」，上載影片的參展商解釋，「寶石裸石、珠寶成品，有些來源是二手回流所以價格很實惠」。

日本珠寶商Kishun：謝謝大家熱情支持

成為珠寶展焦點，Kishun亦在3月2日於Threads發布影片，近距離直擊「墟冚」情況，見到排隊人龍至少有4行，而攤位已被擠得密密麻麻，多名顧客把購物籃越過櫃枱伸向職員，職員忙於處理，頻頻以普通話呼籲「不要擠啊」，畫面相當震撼。

排隊人龍至少有4行。（Threads@kasumi.blair_）

位已被擠得密密麻麻，多名顧客把購物籃越過櫃枱伸向職員，職員忙於處理。（Threads@kasumi.blair_）

Kishun亦在留言區向網民表示，「謝謝大家熱情支持」。

